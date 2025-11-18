¿Dónde hará calor en el puente de diciembre? Los mejores destinos para cerrar 2025

El puente de diciembre es uno de los momentos más esperados para hacer una escapada antes de Navidad. Mientras en la mayor parte de la península comienza el frío, hay rincones dentro y fuera de las fronteras que tienen temperaturas veraniegas perfectas para recargar vitamina D y descansar unos días.

Destinos cálidos dentro de la Península Ibérica para el puente de diciembre

Aunque el interior peninsular suele ser frío en diciembre, algunas zonas del sur y del sureste disfrutan de temperaturas más suaves y días soleados, ideales para una escapada rápida sin necesidad de vuelos largos.

Andalucía: Málaga y Almería

La costa mediterránea andaluza es uno de los rincones más templados de la Península en invierno. Málaga y Almería mantienen medias cercanas a los 13°C y pueden alcanzar 25°C en las horas centrales del día.

Además del clima agradable, ofrecen gastronomía, paseos junto al mar, museos, cultura y playas perfectas para caminar sin aglomeraciones.

Región de Murcia

Murcia es otro de los puntos más cálidos en diciembre dentro de España. Aunque las temperaturas son algo más frescas que en Canarias, sigue siendo habitual disfrutar de días soleados con medias agradables, ideales para visitar la Manga del Mar Menor, Cartagena o las rutas de interior entre parques naturales.

Destinos fuera de la península

Gran Canaria, España

Las Canarias son siempre una apuesta segura para encontrar buen tiempo en invierno. Gran Canaria suele rondar los 22–25°C durante el día, con playas amplias, dunas espectaculares en Maspalomas y un interior montañoso ideal para hacer rutas. Se trata de una opción muy cómoda teniendo en cuenta que no hay cambio horario y que se encuentra relativamente cerca.

Lanzarote, España

Lanzarote combina el calor suave de diciembre (22–24°C) con paisajes volcánicos únicos y mucha tranquilidad.

El Timanfaya, los Jameos del Agua o sus playas convierten a la isla en un destino perfecto para disfrutar unos días en familia, con amigos o en pareja.

Tenerife, España

Otra joya de las Canarias donde diciembre se vive casi como verano. En la isla encontrarás climas suaves de 21–24°C, playas para todos los gustos, pueblos encantadores y el imponente Teide para quienes quieran combinar sol y naturaleza.

Marruecos

El clima de Marruecos es mediterráneo en la costa, más seco en el interior y tirando a continental en las montañas. Pero lo que hay que saber es que en diciembre las temperaturas son muy suaves. Marrakech o ciudades costeras como Esauira y Agadir son una buena elección para pasar el puente de diciembre.

Limassol, Chipre

Dentro de Europa, Chipre mantiene temperaturas suaves, a menudo entre 18 y 22°C en diciembre. Limassol es perfecta para quienes buscan clima templado, buena gastronomía, ruinas antiguas y un ambiente mediterráneo animado.

Madeira, Portugal

Madeira no es el destino más caluroso, pero sí uno de los más agradables del Atlántico en diciembre, con 20°C de media. Sus montañas verdes, rutas por levadas y encanto portugués la convierten en una escapada suave y relajante para quienes huyen de los extremos.