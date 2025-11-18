¿Qué santo se celebra hoy, 18 de noviembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

El santoral, también conocido como calendario litúrgico, es un libro religioso que contiene la lista de los santos reconocidos por la Iglesia Católica y que se celebra cada día del año. Más allá de una simple lista de nombres, el santoral representa un viaje fascinante a través de la fe, la historia y la cultura cristiana.

¿Qué santos se celebran hoy, martes 18 de noviembre?

San Román de Antioquía , diácono y mártir cristiano de Siria del siglo IIII. Sufrió las persecuciones del emperador Galerio contra los cristianos.

Santa Bárula.

Santa Filipina Duchesne.

San Maudeto.

San Odon de Cluny: vida y canonización

San Odón de Cluny nació en 879 en Alsacia, Francia, en el seno de una familia noble. Su propio nacimiento ya estuvo muy condicionado por la fe, pues sus padres atribuían la venida de Odón al mundo a un milagro concedido por San Martín de Tours, un santo muy venerado en la Iglesia Católica francesa.

Fue enviado de pequeño a la corte de Fulk 'el Bueno', conde de Anjou, para recibir una buena educación. También se mantuvo un tiempo en la corte de Guillermo, duque de Aquitania. Allí San Odón recibió una gran formación, que le serviría para realizar grandes proyectos más adelante en su vida.

Con tan solo 16 años ya se convirtió en canónigo de la Iglesia de San Martín en Tours, donde se dedicó al estudio de las obras de autores clásicos y los Padres de la Iglesia, demostrando un fuerte interés en la adquisición de conocimientos.

Años más tarde, en 901, San Odón se trasladó a París para estudiar filosofía bajo la tutela de Remy de Auxerre, pero además de esta disciplina también profundizó en la poesía y la música, llegando incluso a escribir sus propias obras.

Tras finalizar sus estudios, ingresó en el Monasterio Benedictino de Baume-les-Messieurs, en la región francesa de Borgoña. Se convirtió a temprana edad en el director de la escuela monástica, reformándola por completo. Allí pasó unos felices años hasta que otra institución se fundó y decidió acudir: el Monasterio de Cluny.

San Odón se mudó allí junto a San Berno, el primer abad del lugar. En 927 sucedió a este, y gracias a su fama como instructor por las escuelas monásticas que fundó, la juventud noble y brillante de toda Europa fue atraída para estudiar bajo sus órdenes.

Tal era su popularidad, que incluso los Papas buscaban el consejo de San Odón en tiempos difíciles, y era invitado por los Príncipes a sus reinos para reformar los monasterios y mejorarlos. Se le llegó a conocer como 'el restaurador de monasterios'. Murió un 18 de noviembre de 942, y en su Francia natal es muy venerado.