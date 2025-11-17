Vuelve el parque navideño gratuito más grande de Madrid: fechas, horarios y novedades

La Comunidad de Madrid vuelve con una Navidad llena de actividades, convirtiéndola como uno de los principales destinos navideños a nivel nacional. La oferta de ocio es amplia, desde el tradicional alumbrado hasta grandes parques temáticos que compiten por atraer a miles de españoles. En este contexto, una propuesta reciente en Madrid se alza como el principal rival de las Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz.

Ubicado en la zona sur de la región, renueva por una segunda temporada ofreciendo una experiencia única totalmente gratuita. Tras su éxito en 2024, la organización ha incrementado la inversión, prometiendo un ambiente mejorado con más decoración e iluminación. Su inauguración, prevista para el 22 de noviembre, convertirá un recinto en un reino mágico con áreas temáticas y atracciones interactivas.

El éxito renovado de Navipark Móstoles

Navipark se ha consolidado como uno de los destinos favoritos de los madrileños durante el calendario festivo de Navidad. El recinto, ubicado en el Parque Finca Liana, busca superar su propio récord tras obtener más de un millón de visitantes en su pasada edición. El espacio se transforma en un entorno temático que abarca diferentes zonas dedicadas al ocio familiar y la gastronomía, todo ello bajo una atmósfera de fantasía con hadas, luces y espectáculos gratuitos.

Una de las claves del éxito de Navipark es su enfoque en la inclusión, ofreciendo medidas especiales como la reducción de la intensidad lumínica y la eliminación de la música ambiental entre las 17:00 y las 18:00 horas para personas con hipersensibilidad sensorial. Entre sus actividades más deseadas, se encuentran la noria de 30 metros y más de 40 atracciones.

MADRID.-Móstoles.- Pista de hielo cubierta, Rolling disco o una noria de 30 metros, entre las novedades de Navipark Europa Press

Novedades con más iluminación y atracciones

La edición de 2025 de Navipark llega con una lista de novedades y mejoras sustanciales, especialmente enfocadas en aumentar la inmersión y la diversión. La primera y más notable es la estética general del recinto. La organización ha anunciado que triplicará las figuras luminosas y aumentará un 30% la iluminación, utilizando tecnología LED. En cuanto a las principales incorporaciones temáticas, se encuentran:

La Villa de Papá Noel . Un espacio transitable de 400 metros cuadrados, totalmente interactivo y decorado con figuras a tamaño real, que funciona como la puerta de entrada al reino mágico.

. Un espacio transitable de 400 metros cuadrados, totalmente interactivo y decorado con figuras a tamaño real, que funciona como la puerta de entrada al reino mágico. Nueva zona de patinaje. El parque estrenará una pista de hielo cubierta tradicional junto a una Rolling Disco, una pista alternativa para patinar sobre cuatro ruedas y con música ambiente.

Se suma un espectacular tiovivo veneciano de dos pisos y un tobogán de trineos. Además, el recorrido incluirá un Belén gigante y una nueva zona temática dedicada a Los Pitufos. Con el objetivo de triplicar su propuesta, también amplia su zona de restauración, incluyendo la zona "Christmas Burger".

Fechas, horarios y cómo llegar a Navipark

El parque abrirá sus puertas al público el 22 de noviembre y permanecerá operativo durante todas las fiestas navideñas, hasta el 6 de enero de 2026. El acceso es completamente gratuito durante todo el periodo. El horario de apertura del recinto está detallado de la siguiente manera:

Lunes a Viernes : de 17:00 a 22:00 horas

: de 17:00 a 22:00 horas Sábados y Domingos/Festivos: de 17:00 a 23:00 horas

Hay que tener en cuenta que en días especiales como el 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 y 6 de enero, los horarios pueden variar, reduciendo las horas de apertura. Para llegar a él, es necesario ubicar el Parque Finca Liana en Móstoles, en la Avenida de Portugal. Cerca de él se encuentran varias paradas de autobuses y la estación de Cercanías Renfe, Móstoles-El Soto.