Se construye el edificio más alto del mundo: un rascacielos que superará al Burj Khalifa y que ha costado 1.000 millones de euros

Aunque parece digno de los libros y películas futuristas de ciencia ficción, la Torre Jeddah se perfila como una de las obras de ingeniería más impresionantes del siglo XXI. Hasta hoy, el Burj Khalifa en Dubái es el edificio más alto del planeta, con 852 metros de altura y 163 pisos. Sin embargo, este récord está a punto de quedar atrás: en Arabia Saudita avanza la construcción de la Torre Jeddah, el primer rascacielos del mundo que alcanzará 1 kilómetro de altura.

Cuando su edificación concluya, se estima que entre 2029 y 2030, esta estructura superará ampliamente al Burj Khalifa y se convertirá en el nuevo referente mundial en arquitectura y diseño vertical. En su interior contará con hoteles de lujo, oficinas, departamentos y, a 657 metros, un "skyview" o mirador con vistas únicas a la ciudad de Jeddah y al Mar Rojo.

Proyecto de la Torre Jeddah La Razón

La Torre Jeddah: el primer rascacielos de 1 kilómetro

Con sus 1000 metros de altura, la Torre Jeddah será, oficialmente, el edificio más alto jamás construido. Este proyecto, que inicialmente se conocía como Kingdom Tower, se ubica en la ciudad de Jeddah y lleva la firma del renombrado arquitecto Adrian Smith, también responsable del diseño del Burj Khalifa.

Las obras comenzaron en 2013, pero a lo largo de los años sufrieron varias interrupciones. Tras retomarse en 2023, se espera que la torre esté completamente terminada hacia 2029 o 2030.Actualmente, se han construido 63 de los 168 pisos previstos.

Características principales de esta megaestructura

La Torre Jeddah forma parte del ambicioso plan urbanístico Jeddah Economic City, pensado como un nuevo centro urbano autosuficiente que incluirá viviendas, zonas comerciales, hoteles de cinco estrellas y áreas recreativas.

Para construirla, se están empleando materiales de altísima resistencia:

Hormigón armado de alto rendimiento, reforzado con fibras y autocompactante.

Acero y vidrio diseñados para soportar fuertes presiones y cambios climáticos.

Cimientos gigantes, apoyados en 270 pilotes de casi 100 metros, capaces de soportar el enorme peso de la estructura.

Torre Jeddah en construcción La Razón

Una vez concluida la torre, contará con 58 ascensores capaces de realizar el recorrido hasta la cima en unos 12 minutos.

Los mayores desafíos

Levantar el rascacielos más alto del mundo implica retos sin precedentes. Entre los más relevantes se encuentran:

1. Enormes cargas verticales

El peso del edificio requiere una cimentación extraordinaria, motivo por el cual se utilizaron pilotes profundos y una base de hormigón de dimensiones colosales.

2. Resistencia al viento

A tales alturas, la fuerza del viento es uno de los factores más críticos. Para contrarrestarlo, la torre adopta su característica forma en “Y” o “tres pétalos”, lo que mejora la aerodinámica y reduce la presión lateral.

3. Transporte de materiales

Elevar hormigón a cientos de metros es un desafío técnico considerable. Para ello, se emplean bombas de ultra alta presión, capaces de transportar los materiales hasta niveles inéditos en la construcción moderna.

El motivo por el que se ha retrasado tanto la construcción

A pesar de su carácter revolucionario, el proyecto ha enfrentado dificultades significativas. La más importante fueron las demoras entre 2017 y 2023, originadas principalmente por problemas financieros que detuvieron la obra durante años.

También existe preocupación por el impacto ambiental del uso masivo de hormigón, cuyas emisiones chocan con los objetivos de sostenibilidad del plan nacional Visión 2030, que busca modernizar el país reduciendo su huella de carbono.

¿Cuánto cuesta construir la torre más alta del mundo?

El coste estimado del rascacielos asciende a 1.100 millones de dólares, aportados por el príncipe Alwaleed Bin Talal.