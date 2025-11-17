El caso David Sánchez se dilata: una defensa recusa a los tres magistrados de la Audiencia de Badajoz

La defensa de la ex responsable de Recursos Humanos de la Diputación, Juana Cintas, ha presentado un escrito de recusación contra tres magistrados ponentes de la Audiencia pacense por "prejuzgar" la causa judicial por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz.

En concreto, el abogado ha presentado el escrito de recusación tanto del magistrado presidente de la Sala de la Audiencia, José Antonio Patrocinio, como de los magistrados ponentes Emilio Serrano y Dolores Fernández. Estos jueces ya desestimaron "con una amplísima motivación poco frecuente" el recurso de apelación interpuesto por esta defensa contra el auto de procesamiento de la causa contra Cintas y el rechazo que dieron a una prueba pericial, según se detalla en el escrito.

Según ha recogido EFE del escrito presentado, a juicio de esta defensa, el hecho de que los magistrados utilizaran diversas expresiones, como "claramente" para avalar sus rechazos "revela, sin duda, la existencia de un prejuicio ya sólidamente adquirido; o “intento de justificación" e incluso "finalidad torticera" suponen "prejuzgar el elemento subjetivo del delito" por el que se le acusa.

"No existe una actitud neutra respecto de las posiciones de las partes en el proceso", expone el letrado, quien se pregunta "cómo es posible, para esta defensa, afrontar con suficientes garantías de imparcialidad la celebración del juicio oral, si en el auto de 23 de septiembre de 2025 ya se han concluido cuestiones que claramente afectan a los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales por los que se acusa".

David Sánchez y Gallardo esperan su juicio en el mes de febrero

Pese a que se haya producido una nueva variante el caso del hermanísimo del presidente del Gobierno no se han producido cambios en la fecha en la que se celebrará el juicio por la causa de la contratación en la Diputación de Badajoz de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, que se celebrará del 9 al 14 de febrero de 2026.

La Audiencia de Badajoz ha dictado diligencia de señalamiento para el juicio oral en la citada causa, en la que también figura como procesado el expresidente de la Diputación pacense Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño y candidato a la Presidencia de la Junta en los comicios adelantados en esta comunidad autónoma. El juicio, cuyo procedimiento ha dirigido la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, tendrá lugar en la Audiencia de Badajoz.