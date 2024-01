La imparable industria nacional que no para de crecer

Si España es líder indiscutible en materia turística a nivel mundial es por varias razones. Una de ellas, sin duda, la infinita diversidad de la oferta, mucho más allá del sol y playa. Pero también por la fortaleza del sector, encabezado por empresas que son referentes internacionales, como aerolíneas, turoperadores y hoteleras, capaces de llevar el nombre de España por todo el planeta. Y así se pone estos días de manifiesto en Fitur, la cita en la que las compañías de esta industria han presentado sus grandes novedades para este 2024.

Los pabellones ocho y diez de Ifema son el epicentro del músculo empresarial del turismo en nuestro país. Compañías de la talla de Iberia, Air Europa, Renfe, NH Hotel Group, Grupo Piñero o Meliá Hotels se dan cita en estos pasillos poniendo de relieve por qué somos líderes en este sector.

Hub de Latinoamérica

Iberia,con un impresionante simulador de cabina en su estand –que permite al visitante sentirse por unos minutos piloto de avión– ha aprovechado su presencia en la feria para afianzar su liderazgo en la conectividad entre Europa y América, mercado donde la aerolínea es líder. Además de hacer gala de los nuevos destinos recién incorporados, como Doha y Rovaniemi, también ha mostrado los que llegarán este año 2024, como Tokio, Tirana y Liubliana. El crecimiento de la compañía es constante y prueba de ello es que la feria ha sido el escenario en el que Iberia y el Gobierno de Puerto Rico anunciaron un aumento de vuelos en el 75 aniversario de la ruta, además, la aerolínea entregó ayer sus premios a las mejores agencias y partners.

Sin dejar el cielo, Air Europa anunció ayer en la feria la consolidación de su conexión con República Dominicana, gracias a un nuevo acuerdo que permitirá a la compañía de Juan José Hidalgo realizar dos vuelos semanales directos desde Madrid a Santiago. Y esa buena relación también se confirmó con Panamá, país con el que Air Europa ha vuelto a firmar un acuerdo de colaboración para impulsar la promoción turística en el destino centroamericano.

En el segmento hotelero las novedades tampoco cesan. Madrid Trophy Promotion, NH Collection Hotels & Resorts y Ávoris Corporación Empresarial han unido sus fuerzas para firmar una colaboración estratégica con el Ayuntamiento de Madrid que impulsará la visibilidad y atractivo de la capital como destino deportivo con motivo de la celebración de dos de los torneos más importantes de tenis y golf en el mundo: el Mutua Madrid Open y el Acciona Open de España presented by Madrid. Además, Minor Hotels ha aprovechado la semana de Fitur para anunciar su objetivo de añadir más de 200 propiedades a su cartera global en los próximos tres años en mercados clave de Europa, Latinoamérica, Asia, Oriente Medio y Australasia.

Meliá, por su parte, confirmó su desembarco en un nuevo destino del Caribe y acentúa su presencia en el sudeste asiático y el Mediterráneo. «El futuro de nuestra compañía pasa por ser más grandes y mejores gestores, lo que implica incorporar un mínimo de un hotel cada dos semanas; un crecimiento que será muy cualitativo, centrado especialmente en los segmentos de lujo y premium, en alianza con los mejores partners del sector, y consolidando nuestro liderazgo en el eje vacacional en el Caribe, Sudeste Asiático y Mediterráneo», confirmó en la feria Gabriel Escarrer, presidente y CEO de Meliá. Y Pallación dium Hotel Group no se queda atrás, ya que la compañía anunció ayer las próximas aperturas que marcarán 2024, además de la renovación en diversas propiedades del mundo, sin olvidar su apuesta por nuestro país, donde muy pronto abrirá el nuevo Only You Sevilla y donde está previsto que en 2025 abra el primer Only You en formato vacacional en Ibiza.

Nuevo icono turístico

Otra de las grandes novedades presentadas en la feria ha sido la espera da renovación del antiguo Marina d’ Or, el gran complejo vacacional de la provincia de Castellón que a partir del próximo mes de junio abrirá sus puertas bajo el nombre de Magic World. Tal y como confirmaron sus promotores en la presentación del proyecto en Fitur, las obras continúan a buen ritmo e incluso los tres nuevos hoteles temáticos ya cuentan con diferentes habitaciones totalmente renovadas e inspiradas en temáticas como diferentes deportes, juegos de mesa, videojuegos y mundos de fantasía. Todo ello especialmente pensado para un público familiar.

En el contexto de la feria, Grupo Piñero confirmó que ha cerrado 2023 con un récord histórico de facturación, con 956 millones de euros, superando en un 12% los resultados de 2022. Estos datos refuerzan su sólida y solvente situación financiera, permitiendo que el grupo siga avanzando en su plan de inversiones. En 2024, Grupo Piñero invertirá 65 millones de euros, enfocados en renovar su planta hotelera mediante un modelo sostenible e innovador y en dotar a sus residenciales de servicios e instalaciones de primera residencia.

Por primera vez, Leonardo Hotels ha participado en Fitur. Desde su implantación en España hace ocho años, la compañía ha mantenido una constante y sólida expansión en el mercado hotelero nacional hasta alcanzar en la actualidad un portfolio de 17 hoteles, repartidos tanto en destinos urbanos como vacacionales.

Las infraestructuras que vertebran nuestro país muestran la innovación de la mano de Renfe, pero también de otras marcas que han conseguido entrar muy fuerte en el mercado español. Y en el sector de los cruceros, las novedades no censan. CroisiEurope, la mayor compañía de cruceros fluviales de Europa, presenta en la feria su oferta para 2024 con cruceros fluviales especiales para grupos. Viajes de empresa o viajes de incentivos, familias y/o asociaciones, con un mínimo de 20 participantes, pueden beneficiarse de tarifas especiales y una amplia variedad de itinerarios con todo incluido a bordo: bebidas, alta gastronomía, wifi gratis, asistencia a bordo, excursiones con guías locales e información en castellano, entre otros servicios.

Y en el ámbito de la turoperación, Grupo Viajes El Corte Inglés propone en su expositor que los visitantes aprovechen su paso por Fitur para reservar sus próximas vacaciones. Y para ponerlo fácil, aquellos que reserven sus viajes con los asesores presentes en la feria podrán disponer de grandes descuentos en diferentes destinos de viaje, además de participar en un sorteo. En este segmento Soltour, anunció ayer un acuerdo estratégico con República Dominicana que pone en relieve el compromiso del turoperador por promover un destino que lo tiene todo: naturaleza, cultura, gastronomía y un sinfín de maravillas por explorar. Así, Soltour se compromete a fomentar el turismo en el destino, haciendo especial hincapié en las áreas más desconocidas del país como la exuberante y paradisíaca península de Samaná. De hecho, es el turoperador exclusivo en España y Portugal en operar con Samaná, ofreciendo un viaje a las costas del noreste del Caribe.