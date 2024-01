Lima, una ciudad con un mar de experiencias por descubrir

Los últimos años han convertido a Lima, capital de Perú, como una de las ciudades de Latinoamérica más atractivas para visitar, principalmente por alojar a los mejores restaurantes del mundo. Si bien la gastronomía es el mejor pretexto para visitar la ciudad, a día de hoy su oferta turística es tan amplia y variada que serán muchos quienes considerarán extender su experiencia limeña.

Descubriendo con los dientes

Como todos los amantes de la buena cocina ya saben, Perú sería lo más parecido al paraíso gastronómico y con justa razón, pues la combinación asiática con los productos andinos han llevado al país a la cima de los destinos culinarios. Platos como el ceviche, el lomo saltado, la causa limeña o el ají de gallina demuestran por qué se han ganado tanto reconocimiento a nivel internacional.

Para deleitarse con el sabor peruano no hace falta pensarlo mucho, ya que su sabor y esencia se pueden encontrar en cada rincón de la ciudad, desde mercadillos hasta cocina de alta gama. En 2022, el restaurante Maido, ubicado en la capital, fue elegido el mejor restaurante del mundo por la lista The World's 50 Best Restaurants, mientras que en 2023, Lima fue elegida la mejor ciudad culinaria de América Latina por los World Culinary Awards.

Deportes de aventura

Como pocas metrópolis, Lima es un destino excelente para los amantes de la adrenalina y deportes de aventura. Las playas de Punta Hermosa, Punta Rocas y La Herradura son destinos populares para el surf, mientras que los acantilados de la Costa Verde, en el distrito de Miraflores, brindan la oportunidad de practicar parapente con vistas espectaculares.

En las playas sureñas, el kitesurf es una de las actividades favoritas, por lo que en muchas playas se pueden alquilar kayaks para explorar la costa desde el agua. Asimismo, en los alrededores de Lima, el ciclismo de montaña es otra opción para deslumbrarse con las vistas infinitas de la capital a través de las sendas de Barranco y Chorrillos.

Estancias únicas

El estilismo boutique en alojamientos también ha llegado a la capital y conforma otro de sus atractivos. Uno de los destinos que mejor encapsula la esencia limeña es el diseño vanguardista de INNSiDE Lima Miraflores by Meliá, un edificio de impoluto ubicado en el corazón del exclusivo distrito de Miraflores.

El hotel está rodeado de tiendas, restaurantes y pintorescos bares. Nada parecido a lo que vemos en Europa. Pero, sin duda, lo más impresionante es su proximidad a la inmensidad del Océano Pacífico. Desde esta parte de la ciudad, las vistas son inmensas y espectaculares.

Las habitaciones y suites de estilo urbano del hotel resaltan por su comodidad, elegancia y su buen sabor en 352 Gastrobar, un restaurante que se destaca por su cocina fusión. Para los amantes de las vistas panorámicas, desde el Rooftop Bar Cataleya se puede apreciar la grandeza de la metrópoli.

Este espacio se convierte en una de las insignias del hotel, ya que en las noches los huéspedes y visitantes pueden disfrutar de un momento ameno con buena música, convirtiéndose así en el lugar ideal para reunirse antes de empezar una noche de diversión.