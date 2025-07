Nobu Hotel Barcelona Rooftop: 25 pisos de sabor, vistas y buen ritmo

Desde la planta 25 del Nobu Hotel Barcelona, donde la ciudad se funde con el cielo, el «rooftop» más alto de la capital catalana despliega una propuesta que va mucho más allá de las vistas. Aquí, la gastronomía encuentra un nuevo contexto: la ligereza del verano, el refinamiento japonés, la informalidad de un tapeo bien hecho y la sofisticación de los cócteles de autor.

La carta arranca con un juego de contrastes y texturas que invitan a compartir. El carpaccio de gamba azul con caviar cítrico abre la experiencia con una intensidad suave pero persistente, mientras que el ceviche de lubina con leche de coco equilibra acidez, frescor y notas cremosas que acarician el paladar. Uno de los protagonistas indiscutibles es el pulpo a la brasa, presentado con mayonesa suave, patatas baby y láminas de ajo crujiente. Asimismo, para quienes buscan opciones más ligeras, la ensalada de melón con feta, menta, olivada de Kalamata, pepino y almendras tostadas ofrece un respiro verde, aromático y refrescante. Es verano destilado en un plato, ideal para una comida ligera o para acompañar un cóctel a media tarde.

Oferta gastronómica de Nobu Rooftop Nobu Hotel Barcelona

Por otra parte, en la carta aparecen piezas como el foie mi-cuit con queso de cabra caramelizado y mermelada casera de frambuesa, o la elegante y simple lata de caviar: lujo en pequeño formato, diseñado, si se tercia, para acompañar la caída del sol sobre la ciudad. Y es que cada bocado está pensado no solo para ser sabroso, sino también para encajar en un entorno de disfrute sin prisas.

Gran carta de cócteles

La carta de cócteles, curada por la bar manager Kornelija Steponaviciute, refuerza esta narrativa con una creatividad que se expresa sin estridencias. El Pink Affair es delicado pero vibrante, con whisky japonés Hibiki Harmony, cordial de frambuesa, lima, ginger beer y clara de huevo. El Yukata juega con el tequila Patrón —en versión Silver y Reposado— combinado con shiso, lima y ginger ale, generando una mezcla fresca y herbal que se disfruta especialmente en las noches cálidas. Y la versión moderna de la sangría, bautizada como When You Want Sangria…, sorprende con Grey Goose, vino infusionado con té japonés, lichi y limonada.

Los destilados, champagnes y vinos completan una oferta líquida tan versátil como el propio espacio: ideal para una tarde informal, una cita especial o una celebración espontánea. En todo momento, las vistas de 360º sobre Barcelona —con Montjuïc, el skyline de la ciudad y el mar en primer plano— recuerdan que esta no es una comida más, sino una experiencia donde el contexto también cuenta.

Gastronomía con vistas 360º de Barcelona Nobu Hotel Barcelona

El «rooftop» se convierte, además, en escenario de música en directo por medio de Vertigo Sessions, sesiones de DJ cada viernes (de 19:00 h a 23:00 h) y sábado (de 20:00 h a 00:00 h)). Una banda sonora suave para quienes buscan cenar con ambiente o tomarse un cóctel mientras la ciudad, abajo, sigue su curso. Así, a lo largo de la temporada el rooftop se convertirá en el escenario de eventos y celebraciones muy especiales, que bien merecerá la pena conocer de cerca. Y es que la propuesta del Nobu Rooftop no es solo la más alta de Barcelona: es también una de las más cuidadas, con una visión clara de cómo combinar sabor, estética y atmósfera sin perder el norte.

Hotel Nobu, inmejorable

Ya sea siendo huésped del hotel o comensal, la atmósfera zen que se respira en este lugar invita al placer absoluto. Estamos hablando de un local privilegiado, por sus vistas panorámicas y porque se sitúa junto a la estación de tren de Sants, a un instante en transporte público del centro urbano, a escasos minutos en coche del aeropuerto y muy cerca de la Plaza España y del área de jardines, museos y centros deportivos de Montjuic, tan atractiva para los turistas.

Realmente, desde la entrada al majestuoso vestíbulo, que cuenta con el bar Kozara, para tomar algo informal, todo en Nobu despierta serenidad y belleza, con sus materiales naturales y orgánicos que tan bien están combinados con refinados matices japoneses. No en vano, uno de sus fundadores es el cocinero de renombre mundial Nobu Matsuhisa, que se alió con el actor Robert De Niro y el productor de cine Meir Teper para fundar una cadena hotelera que en verdad es única y que está presente por todo el planeta: Estados Unidos, Reino Unido, México, España, Marruecos, Grecia, Filipinas y Polonia.

Comer a la japonesa-mediterránea

La finura y la modernidad del hotel se aprecian en cada rincón, con habitaciones de una comodidad y originalidad en su diseño sobresalientes. El edificio acoge 259 –de las cuales 43 son suites con amplísimos ventanales– y además hay espacios para eventos, un gimnasio abierto el día entero y que es el último grito en equipamiento Technogym, y un spa con piscinas de inmersión, sauna, baño de vapor… Pero si le parece que esto es suficiente para decidir pasar unos días en el lujo más persuasivo y el confort más íntimo, espere a subir al piso 23, al restaurante, también llamado Nobu, corazón culinario del hotel y una experiencia gastronómica obligada en la ciudad.

En parte, todo ello es gracias al magistral chef José María Sánchez, que se unió al equipo barcelonés del hotel tras estar en otros Nobu del mundo. Su menú degustación es un continuo disfrute para los sentidos: una mezcla de comida japonesa y toques locales o hispanoamericanos, aderezada con un ingenio soberbio para crear sabores de una finura excepcional, como la que brindan platos como el Yellowtail con jalapeño o el bacalao negro con miso.

Detalle gastronómico de Nobu Rooftop Nobu Hotel Barcelona

En definitiva, una experiencia elevada, en todos los sentidos, en un hotel que fusiona la exótica estética japonesa contemporánea con el lujo más acogedor.