Florería Atlántico Barcelona: un restaurante argentino entre flores y cócteles

Entre los entrantes, también aparecen molletes a la brasa, embutidos como butifarras o chorizo criollo, y platos fríos como crudos de pescado blanco, con cítricos o aceite de eneldo. Las empanadas cambian según temporada: hay de centolla, de cabra de mar, o de otros rellenos menos previsibles. Se sirven calientes, con masa crujiente y relleno jugoso.

En los principales, la parrilla toma protagonismo. El menú puede incluir cortes como el bife de chorizo, ojo de bife, entraña o vacío, preparados al carbón, y todo es una auténtica delicia. La carne es tierna, sabrosa y llega con el punto perfecto que el comensal demanda. Además, las guarniciones son igualmente exquisitas: hay papas con manteca de ajo, ensaladas de vegetales de temporada, tomates asados con hierbas, hinojo a la brasa, o puré de boniato. También pueden aparecer productos del mar: rodaballo, lubina o mariscos a la brasa si están disponibles.

Asimismo, hay platos menos previsibles que aparecen como especiales fuera de carta: mollejas, sardinas curadas, algún guiso corto, o incluso algas, según la temporada y el mercado. Por último, los postres siguen la misma lógica: sencillos, bien hechos, sin excesos de azúcar. Helados artesanos, algún flan, dulce de leche en distintas formas, fruta fresca trabajada. No buscan cerrar con artificio, sino mantener el mismo nivel que el resto de la comida, y lo consiguen sobradamente, porque los responsables de Florería Atlántico han logrado construir restaurante para mirar.

Lo más singular, empero, sucede escaleras abajo. El bar no se oculta del todo, pero sí se revela. En el sótano, un universo azul y marino acoge una coctelería donde cóctel representa un país que ha emigrado a Argentina, como si fuera parte de una bitácora transatlántica. No es solo una cuestión de ingredientes; hay pensamiento, humor, memoria y provocación en muchas de las mezclas. La vajilla está diseñada a medida, y el personal de barra mantiene el equilibrio entre lo técnico y lo cálido. La sensación no es tanto de estar en un bar como de estar dentro de una idea bien construida.

Para llegar a este espacio, adornado con un diseño fantástico, hay que cruzar una puerta que parece de cámara frigorífica. Al fondo, un espacio con estética marina: redes, huesos, luces bajas. Pero el foco no está en la decoración, sino en la barra. Lo que se hace aquí con los cócteles no es espectáculo, es trabajo de fondo.

La carta se divide en dos bloques. El primero agrupa una decena de tragos nuevos, creados para este local. Es una idea simple y eficaz: no se trata solo de meter un ingrediente típico de un lugar, sino de interpretar sabores, asociaciones culturales, formas de beber. Uno está hecho con Tempranillo y ratafía. Otro con leche de cabra, dátiles y calvados. Hay uno que mezcla vermut seco, amargo, licor de bergamota, bellota y esencia de anchoas. No hay líneas fáciles. Todos los tragos son secos o semisecos, ninguno busca la fórmula dulce y complaciente. Hay técnica, claridad en el sabor y una intención de contar algo con cada copa.

El segundo bloque son los clásicos de la casa madre, en Buenos Aires. Se sirven igual, con los mismos ingredientes clave: ginebra con eucalipto, vino rosado con lavanda y anís, o versiones sobrias de cócteles históricos como el Negroni o el Adonis. No se trata de reinterpretarlos, sino de ejecutarlos como están pensados. Si hay cambios, son mínimos. Los vasos y copas están diseñados a medida para algunos de los tragos. No es por lujo, es funcional: cada forma ayuda a guiar el aroma, a marcar temperatura o a evitar que se diluya demasiado. Las bebidas se acompañan, si se quiere, con bocados fríos: sardinas ahumadas, empanadas, mollejas. Pero todo gira alrededor de lo que se sirve en la barra.

