Objetivo Mongolia: la última calentada

Escribo sentado en la cima de alguna colina, cerca de Ulán Bator. Mis compañeros ya se han ido a Madrid y hemos donado la Merche a una ONG local para el transporte de medicinas. Estoy solo. Ahora es mi turno para encontrar nuevos compañeros hacia Nueva Delhi, descubrir otros mundos que pueda contarte a ti, lector, y con los que animar mis próximos pasos del camino. La aventura no ha hecho más que comenzar.

Los últimos días antes de alcanzar la capital mongola estuvieron poseídos por un extraño y poderoso embrujo. Fue, sin duda alguna, la etapa más complicada de un viaje que se ha alargado por 16.000 kilómetros; extraña, he dicho, también mágica. Nuestra primera noche en el país la pasamos al refugio de las yurtas, huéspedes de una numerosa familia de cabreros, y no escatimo a la verdad si aseguro que pudo ser una de las noches más estrafalarias de nuestras vidas. Aparcamos la Merche junto a un montón de boñigas de cabra, que como más tarde descubrimos se utilizan para alimentar el fuego de la yurta, yo me encerré a escribir la crónica semanal y el resto del grupo se desbancó con los niños, verdaderamente impresionados por la experiencia. Yo no acostumbro a jugar con niños, entonces me sentí a gusto en la soledad de mis palabras, quizás con la cabeza ya puesta en mi nueva etapa. Mientras escribía, la matriarca del poblado puso frente a mí diversos manjares caseros, cuidadosamente presentados en cuencos de cerámica adornada. Eran queso de oveja muy salado, yogur agrio de cabra y un sabroso té, cuya leche todavía conservaba pedazos de grasa por estar recién ordeñada. Reconozco que no estaba acostumbrado a los sabores y al principio fueron difíciles de tragar, pero tragando rápido, sonriendo forzado a la expectante señorona y queriendo agradarla, conseguí disfrutar mi lechosa merienda. Terminé la crónica y salí fuera para ver el sol ponerse, fumando un cigarro con el patriarca. Su hijo mayor no pasaba los 20 años pero del pelo le asomaban raíces blancas, y sus manos nudosas agarrando el pitillo dejaban adivinar cuarenta años de sol, viento y estepa; trabaja duro para mantener el honor de su familia.

No tardó en correrse la voz de que cinco muchachos blancos habían aparecido en una furgoneta, pegando botes entre las boñigas, y poco a poco comenzaron a reunirse los curiosos en la yurta. La matriarca supo que este era su momento para brillar, se remangó los brazos, nos empujó parloteando hacia los taburetes y con dos gritos secos puso a su batiburrillo de hijas a trabajar en los fogones. Las hijas cocinaban en lastimero silencio cubiertas por un velo, sin atreverse a levantar la mirada, y rehuían a la nuestra si les agradecíamos cualquier cosa. Puede ser complicado entender otra cultura. Quizás habríamos visto más cómodo si se hubiesen sentado con nosotros para reír y disfrutar, pero entonces no estaríamos en Mongolia, o sería la propia Mongolia quien hubiese perdido su lugar. Así funciona y así tocaba estar. La matriarca estaba sentada muy recta, pero no dudaba a la hora de levantarse y echar una mano a sus hijas si la tarea se volvía complicada, o ladrar una nueva orden, o servir la cena. La cena fue cabra hervida. Toda la cabra: torso, patas y pezuñas, cuernos, ojos, orejas, estómago y pulmones, grasa blancuzca... Hervía muda en un enorme puchero de latón, sobre sus propias heces. Admiramos un aprovechamiento tan esmerado del producto, digno de envidiar para cualquier ecologista, porque también acabamos usando su leche para el té. El té, que no faltó en esta fiesta. Jamás pensé que existiría una borrachera de té, pero al sexto o séptimo yo ya cantaba las baladas tradicionales como si hubiese nacido con un caballo de estepa bajo las piernas, abrazaba entusiasmado a quien me cruzase y hacía trucos con el mechero a la aterrorizada hija pequeña.

No sé cómo llegó la mañana, pero me descubrió abrazado al gato y sin resaca, despertado por la matriarca mientras rellenaba el fuego con las boñigas de cabra.