Palacio Ludovice, el renacer de un edificio histórico

Hay hoteles en los que, nada más ver la fachada e interesarse un poco por la historia del edificio, el huésped sabe que la experiencia que tendrá será muy especial.

Ése es el caso de un espectacular cinco estrellas, sito en el barrio alto de Lisboa (Rua de São Pedro de Alcântara), llamado Palacio Ludovice (www.palacioludovice.com).

Inaugurado como hotel hace pocos años, el edificio donde se asienta, de mediados del XVIII, sobrevivió al gran terremoto de 1755.

Esta lujosa propuesta, que fuera el palacio de João Frederico Ludovice (arquitecto del rey Joâo V) abrió sus puertas gracias a una meticulosa remodelación (perfectamente documentada para ser fiel al pasado de estos muros) que ha permitido abrir un alojamiento sin igual, con sesenta y una habitaciones en diferentes categorías (incluidas suites) y un muy recomendable restaurante.

Pernoctar en sus habitaciones es todo un privilegio Palacio Ludovice

Una construcción con varios siglos a sus espaldas que, respetando el pasado de estas paredes y sus elementos estructurales tras una impecable rehabilitación, no prescinde de toques contemporáneos y brinda comodidades y prestaciones de un altísimo nivel.

Desde luego, es incuestionable y meritorio el tremendo desafío que supuso su recuperación y decoración. Tanto que hoy nos topamos con uno de los más reconocidos hoteles lisboetas y justo acreedor de una llave Michelin.

Mucho de este exitoso trabajo se debe al reconocido arquitecto portugués Miguel Câncio Martins (www.mcmarchitecture.com) que, en su dilatada carrera profesional, cuenta con numerosos e importantes proyectos en diferentes partes del mundo. Entre ellos, por citar uno portugués, el asombroso hotel Quinta da Comporta (www.quintadacomporta.com)

Lógicamente, con una historia tan dilatada, este espectacular palacio ha tenido a lo largo de sus muchos años de vida, además de casa de la familia de João Frederico Ludovice, diferentes funciones. Entre otras, jefatura de policía, escuela, sede del instituto portugués del cine, representación diplomática de Rusia o “Solar do Vinho do Porto”.

A pesar de tantas vicisitudes históricas, esta recuperación no quiso olvidar el fin inicial para el que se construyó: residencia privada de este insigne arquitecto y su familia.

Por tal motivo, numerosos detalles como las antiguas cocinas, la capilla o una pequeña fuente son ahora elementos decorativos perfectamente integrados.

Instantánea del techo policromado de la capilla Palacio Ludovice

Recordando la trayectoria de este importante personaje y honrando su pasado, descubriremos en un lugar tan privilegiado como la recepción del hotel un retrato de grandes dimensiones de quien en su momento fuera "Arquitecto mor do reino".

Una imagen de João Frederico Ludovice preside la recepción del hotel Palacio Ludovice

Este impresionante palacio, con fachada de tonalidades amarillas y cinco pisos de altura, alberga en su interior recuerdos ornamentales y arquitectónicos que no pueden pasar desapercibidos al huésped: frisos, decorados de paredes, techos de madera y yeso policromados, escaleras de mármol, paneles de azulejos de época pintados a mano, espacios de ladrillo visto, etc., etc.

¿Cómo no dedicar unas líneas a su restaurante? Con el nombre de “Federico” y bajo la batuta del chef Ricardo Simões, este templo gastronómico se sitúa en el gran patio central (que fueran las caballerizas del palacio).

Un espacio cuidadosamente decorado que obtiene la luz natural gracias a una gran claraboya de cristal. En este incomparable escenario sirven las comidas, las cenas y un muy variado desayuno buffet.

Finalizar el día (tras un ajetreada jornada recorriendo Lisboa) con una buena cena en su restaurante, es una magnífica opción Palacio Ludovice

Con una buena carta de vinos como apoyo, se nos presenta un trabajo bien confeccionado, con predominio de la tradición gastronómica portuguesa y evidentes toques de la culinaria francesa, a través de elaboraciones que harán las delicias de todos.

La presentación, la técnica, el producto, el entorno, los tiempos entre plato y plato, la vajilla, la cubertería o la iluminación están meticulosamente estudiados.

Entre la sugerente variedad de posibilidades que ofrece su carta, déjenme aconsejarles dos: un espectacular "arroz de tamboril com gambas selvagens e caldo de carabineiro" y un goloso "pastel de nata, gelado de café e caramelo". Ciertamente, insuperables

Impresiona, créanme, estar sentado en este imponente patio y mirar hacia arriba para apreciar, junto a las ventanas de algunas habitaciones, espectaculares lámparas colgadas a una altura inimaginable y un precioso jardín vertical en una de sus paredes. Un acogedor marco donde, tanto el huésped como el comensal, se dan cuenta de lo especial que supone encontrase allí.

Es importante reseñar que desde 1945 a 2012 en la planta baja de esta gran mansión se encontraba el “Solar do Vinho do Porto”. Aquí se servían y bebían infinidad de vinos de Porto y Douro.

Hay pues un camino paralelo durante más de medio siglo (el vino y la historia de un palacio sin igual) que no podía caer en el olvido.

Qué mejor homenaje que una “wine experience” para adentrarnos (acompañados por una sumiller) en una didáctica cata o la existencia de una tienda en la planta baja donde comprar y catar magníficos vinos.

Tras lo expuesto, es fácil comprender que el nombre completo de este singular cinco estrellas sea "Hotel Palácio Ludovice Wine Experience".

A esta plétora de prestaciones hay que añadir un gimnasio, el reconocido Caudalie Boutique-SPA (con tratamientos relajantes y una tienda donde conseguir los productos más exclusivos) y un coqueto bar con una gran variedad de cócteles.

En definitiva, uno de esos hoteles que, por derecho propio, pueden ser parte de cualquier catálogo de alojamientos inolvidables de Lisboa.