«Skiplagging»: La polémica estrategia de viaje que ahorra dinero

En el mundo de los viajes, una práctica conocida como "skiplagging" ha estado ganando popularidad entre los viajeros que buscan ahorrar dinero en sus vuelos. Esta estrategia, que implica reservar vuelos más baratos con escalas adicionales y no completar el trayecto completo, ha generado controversia debido a las medidas que algunas aerolíneas están tomando para desincentivarla.

Aunque el "skiplagging" no es ilegal, las aerolíneas no ven con buenos ojos esta táctica y han comenzado a implementar medidas para disuadir a quienes la practican. Entre estas medidas se incluye la pérdida de kilómetros de viajero frecuente e incluso la posibilidad de prohibir a los "skiplaggers" volar con la aerolínea en el futuro. Aunque no existen consecuencias legales, las aerolíneas consideran que esta práctica viola los términos y condiciones del contrato de transporte.

Aunque algunas aerolíneas han expresado su oposición a esta práctica, parece que no todas han detectado a los pasajeros que la llevan a cabo. La conciencia sobre el "skiplagging" está creciendo, pero algunos viajeros continúan aprovechando esta estrategia sin ser detectados por las aerolíneas. Sin embargo, se advierte a los posibles "skiplaggers" sobre posibles consecuencias, como la pérdida de beneficios de viajero frecuente o restricciones temporales para volar con ciertas aerolíneas.