Alojarse en una cueva suena de primeras raro pero hay que ver cómo son esas cuevas-hoteles. Estamos ante una nueva tendencia del sector hotelero que busca innovar para atraer a unos turistas Para empezar hay que desterrar que vamos a dormir en un lugar húmedo, con animales e incómodo. El sector hotelero se ha encargado de que esto no sea así. Los alojamientos seleccionados por Skyscanner te pueden dar una idea para el próximo puente.

Alhambra. Las bonitas fachadas encaladas de cada casa del hotel Cuevas Pedro Antonio de Alarcón hacen que sea difícil pensar que en realidad estás entrando en una de las cuevas originalmente habitadas de Guadix. No solo disfrutarás de una estadía única, sino también de vistas panorámicas a Guadix y Sierra Nevada. El hotel posee todas las comodidades, incluyendo una piscina al aire libr e, restaurante y bar. Cada cueva tiene una decoración de estilo rústico con arcilla roja y paredes encaladas, junto con una chimenea, cocina y televisión vía satélite.

4 . Hotel Marhala, Nefta, Túnez. El hotel Marhala no solo permite alojarse en un antiguo sistema de cuevas creado por los bereberes del desierto hace más de quince siglos, sino que además se halla en una de las partes de Túnez que sirvió de inspiración a George Lucas cuando buscaba localizaciones para filmar escenas de su ‘Guerra de las Galaxias’. Dormir en el Marhala te hará sentir como Luke Skywalker o el viejo Obi Wan Kenobi. El hotel posee habitaciones sencillas que dan a un bello patio central. Ideal para aquellos que quieran explorar el desierto africano desde una base auténtica.

7. Alexander´s Boutique Hotel, Santorini, Grecia. Hablar de Santorini es sinónimo de romanticismo y lugares de belleza única. Por lo tanto, no es de extrañar que en esta porosa isla exista uno de los mejores hoteles cueva del mundo. El Alexander’s Boutique Hotel se halla en la pintoresca localidad de Oia, y sus habitaciones están excavadas en la pared de un acantilado que posee espectaculares vistas a las azules

6. Les Hautes Roches, Rochecorbon, Francia. Quizás no sea una cueva lo que esperas encontrar entre los castillos franceses del valle del Loira . Sin embargo, las doce cuevas excavadas en la bella ladera que se eleva sobre el río, a solo unos minutos del centro de Tours, estaban destinadas a los monjes del lugar. El hotel Les Hautes Roches se encuentra alojado en una mansión del siglo XVIII, acurrucada contra un acantilado, e iluminada con la suave luz del valle del Loira. Doce habitaciones están esculpidas en la roca, y las otras 2 están situadas en el primer piso de la casa señorial. Cada habitación es única y todas dan al río, que fluye al sur del hotel. Calma, comodidad, originalidad y un restaurante donde poder degustar la magnífica cocina francesa en un entorno histórico envidiable.

9. The Caves, Jamaica. En la isla caribeña de Jamaica, el mismísimo Bob Marley habría sido feliz descansando en esta utopía hecha a mano por el hombre. Esta reserva natural convertida en paraíso para los viajeros está sobre los acantilados de piedra caliza en el pintoresco West End de Negril. El hotel cuenta con 13 opciones de alojamiento de lujo junto con cuevas privadas, spa, jacuzzi, sauna y piscina de agua salada, y está a solo un minuto a pie de la playa. Además, The Caves cuenta con un restaurante y puedes realizar un sinfín de actividades marinas, como esnórquel, paseo en kayak o, simplemente, nadar en esas aguas maravillosas que regala el mar Caribe.

10. Grand Canyon Caverns, Colorado, Estados Unidos. Por último, y al igual que ocurre con The Caves en Jamaica, la opción de dormir en una cueva cercana al Gran Cañón del Colorado exige una inversión económica mayor, pero lo cierto es que solo se vive una vez y hay caprichos que quizás merezcan la pena. Si quieres dormir en una suite completamente equipada a algo más de 60 metros de profundidad, debes probar la habitación del Grand Canyon Caverns. También podrás tomarte algo en su nuevo restaurante subterráneo, realizar una ruta guiada por las cavernas y, cómo no, acercarte a visitar el Gran Cañón, una de las atracciones turísticas más importantes no solo de Estados Unidos, sino del mundo.