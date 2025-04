La inesperada reacción de Jennifer Aniston por su sorprendente cameo en 'The Last of Us'

The Last of Us se ha consolidado como una de las series más destacadas. Ambientada en un mundo postapocalíptico arrasado por la infección de un hongo, la trama sigue a Joel y Ellie en su travesía por un Estados Unidos colapsado para encontrar la clave de la cura. La primera temporada fue elogiada por la crítica al haber sabido adaptar fielmente el material original, así como por su profundidad emocional y la producción de alto nivel.

Ahora, la reconocida actriz Jennifer Aniston, conocida principalmente por su papel en la icónica serie de Friends, reaccionó con humor a su inesperado cameo en la segunda temporada de The Last of Us. El guiño generó cierto revuelo en redes sociales tras la respuesta de la actriz, siendo prueba una vez más su relevancia como un icono de la cultura pop.

La curiosa aparición de Jennifer Aniston en The Last of Us

En la escena en cuestión, Ellie descubre una revista People del 2003 que se encontraba en una tienda abandonada. Lo más curioso es que Jennifer Aniston aparece en la portada. Este detalle que forma parte de la serie no solo tiene un tono nostálgico, sino que conecta el mundo real con el contexto postapocalíptico de la producción de Max.

Pues bien, Jennifer Aniston no quiso perderse la oportunidad de reaccionar en redes sociales a su cameo: “De todas las cosas que podrían sobrevivir al apocalipsis”. La aparición de Jennifer Aniston también coincidió con ciertas especulaciones que sugerían una supuesta cercanía con Pedro Pascal, protagonista de la serie como Joel. Pedro Pascal desmintió los rumores, ya que confirmó que Jennifer Aniston solo era una amiga.

Jennifer Aniston reacción a su aparición en 'The Last Of Us' en Instagram Instagram

The Last of Us no es la única producción confirmada de Pedro Pascal. El actor también se incorporará a Marvel Studios como Reed Richards en los 4 Fantásticos, enfrentándose a Galactus junto a Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach. También protagonizará Materialists, una comedia romántica de A24 en la que aparecerá junto a Dakota Johnson y Chris Evans. También está confirmado en The Mandalorian & Grogu, que expandirá la franquicia de Star Wars. La serie The Last of Us puede verse en Max.