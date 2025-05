Un actor de Marvel Studios se sincera sobre el "limbo" que es trabajar en el UCM: "Kevin Feige no te llama"

Lo cierto es que parece que Joe Locke ha llegado para quedarse en la franquicia de Marvel Studios. Durante una entrevista con The Playlist, el actor encargado de interpretar a Wiccan arrojó algo de luz sobre el que sería su futuro en la franquicia. Agatha All Along elevó las expectativas por lo que el héroe puede hacer ahora que recuerda quién era, dejando a los espectadores ansiosos por descubrir qué sucederá a continuación.

En un momento en el que el multiverso de Marvel Studios abre caminos para múltiples personajes, el hijo de la Bruja Escarlata parece que no tendrá dificultades para encontrar una nueva aventura que protagonizar. Sin embargo, sí que es cierto que Joe Locke reconoció que trabajar en Marvel Studios es como estar en una especie de limbo, ya que no sabes muy bien cuándo se te puede llamar.

Joe Locke y su papel en el UCM

De hecho, Marvel Studios no ha confirmado el regreso de Billy Maximoff. Lo único que sabemos en relación con el personaje de Elizabeth Olsen es que, tras los eventos de WandaVision, el estudio lanzará una serie de televisión centrada enVisión. Sin duda, ese spin-off seguirá conectado con lo ocurrido en Westview. Pero ni siquiera eso garantiza que Billy Maximoff vuelva a aparecer cuando ese proyecto se estrene el próximo año. Así lo explicaba Joe Locke:

"Kevin Feige no te llama. Pero cuando firmé mi contrato, lo hice para toda la vida. Así que, en cierto modo, los esperas. Estás en el limbo para ellos".

Para cuando Agatha All Along llegó a su fin, era evidente que Marvel Studios quería que Billy Maximoff regresara de alguna manera. Después de que el fantasma de Agatha Harkness se convirtiera en un aliado, Billy pareció estar decidido a encontrar a su hermano. Dicho esto, Tommy Maximoff no ha sido visto desde los eventos de WandaVision.

La primera serie de televisión producida por Marvel Studios para Disney+ dejó claro que estos niños desaparecieron junto con el resto de la ilusión de Westview. Eso sugeriría que no es que Billy haya regresado, sino que Tommy tiene que estar ahí fuera, en otro cuerpo. La otra posibilidad es que el regreso de Billy Maximoff incluya la posible formación de los Jóvenes Vengadores.