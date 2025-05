La serie de Ms. Marvel sufre un revés importante en su última actualización clave

Tras el estreno de la serie durante la Fase 4, uno de los actores que forman parte de la franquicia de Marvel Studios ha compartido nueva información sobre la posibilidad de ver una segunda temporada de Ms. Marvel. Lo cierto es que Kamala Khan se ha convertido en una de las heroínas más populares del UCM en los últimos años. Ella fue la que protagonizó su propia serie en solitario, antes de llegar a la gran pantalla en The Marvels.

Aunque es cierto que Kamala Khan no ha aparecido en Marvel Studios desde 2023, aún existen dudas sobre si la segunda temporada de Ms. Marvel sigue siendo una posibilidad o simplemente la serie se canceló sin previo aviso. Sin embargo, parece que el segundo escenario es el más probable. Es posible que la segunda temporada de Ms. Marvel nunca se llevará a cabo. Al menos eso es lo que ha confirmado Aramis Knight, el actor que interpreta a Red Dagger.

El futuro incierto de 'Ms. Marvel'

En una entrevista con ScreenRant, Aramis Knight explicó si creía que Marvel Studios había mostrado ya lo último de su personaje. Su respuesta inicial poco clara dio lugar a una pregunta adicional sobre si eso significaba que la segunda temporada de Ms. Marvelno seguiría adelante. El actor lo tenía bastante claro:

"No lo creo. Ha pasado mucho tiempo, así que no estoy muy seguro. Me encantaría. No funcionó, además de algunos problemas logísticos, del coronavirus y creativos. Pero bueno, fue una serie increíble. No sé, sigo esperando la llamada si soy sincero".

Un factor determinante que podría estar retrasando la aprobación oficial de la segunda temporada es la reestructuración que se ha producido en Marvel Television. La realidad es que se ha estado trabajando en un enfoque más tradicional para las series de televisión relacionadas con sus propiedades. Dado que Ms. Marvel se creó antes de esta nueva iniciativa, es posible que estén intentando ver cómo encajaría la serie de Kamala Khan en este plan.

Parece evidente que él, al igual que una buena parte de los espectadores, espera que se concrete la segunda temporada de Ms. Marvel en algún momento. Sin embargo, las posibilidades de que esto pueda suceder parecen escasas por ahora. El actor parece estar más que dispuesto a seguir interpretando a Red Dagger en el UCM, pero la decisión ya no depende de él.