Alexby defiende las palabras de Willyrex sobre las ventajas de los nuevos youtubers: "La gente te insultaba por subir vídeos"

Es innegable que el mundo de la creación de contenido ha cambiado muchísimo en los últimos años, evolucionando gracias a los usuarios que están en él y al incremento de personas que se interesan por los vídeos y los directos que se pueden ver en las diferentes plataformas.

De esta evolución habló recientemente Willyrex, recalcando que las nuevas generaciones tienen una gran ventaja que ellos no tenían. Estas palabras le han costado muchas críticas al legendario youtuber, que ha encontrado a un aliado en Alexby, quien también vivió esa época junto a él.

El creador de contenido no solo ha demostrado estar de acuerdo con Willy sobre sus palabras, sino que ha añadido otras desventajas que también vivieron ellos, aunque también ha reconocido que tuvieron suerte en otros sentidos.

Alexby recalca que la industria de la creación de contenido ha crecido, en parte, gracias a ellos

El usuario Javi Oliveira ha sido el encargado de recoger la respuesta de Alexby a las críticas que ha recibido Willyrex, quien recientemente ha compartido un mensaje que ha emocionado a sus seguidores más antiguos.

El streamer no solo ha asegurado estar de acuerdo con las declaraciones de Willy sobre cómo ha perdido valor el hecho de tener suscriptores, sino que ha ido un paso más allá.

Para empezar, Alexby destacó que cuando ellos empezaron conseguir el partner era mucho más difícil y que no existía una industria como la que hay ahora alrededor de los influencers: “¿Sabes la carcajada que era para nosotros al principio, cuando teníamos ya miles y millones de visitas, tener que ir a una empresa y decirle que nos pagara por publicidad? [...] La mayor pelea que teníamos como comunidad era intentar convencer a literalmente señores de 50 y pico años que se reían de nosotros”.

Aun así, el punto en el que quiso hacer más inciso Alexby fue en que en ese momento subir vídeos no era de “gente guay”, sino todo lo contrario: “No era como una cosa súper guay, era una cosa por la que te insultaban. La gente te insultaba por subir vídeos porque era una cosa de frikis, ¿lo entendéis esto? Esto era una cosa de frikis, era una cosa que ocultabas, tú no decías que subías vídeos en la vida real a tus amigos, en el colegio, no lo decías porque no querías que se metieran contigo”.