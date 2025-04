Algunas reservas de Nintendo Switch 2 se están cancelando sin previo aviso

El Nintendo Direct de presentación para dar la bienvenida a Switch 2 fue uno de los más vistos del año, no es para menos, puesto que la consola está siendo realmente deseada por una gran parte de los jugadores. Sin embargo, para enfado de algunos usuarios, hay tiendas que están cancelando las reservas de las consolas sin previo aviso y, aparentemente, sin ningún motivo. Por el momento parece que tú no tienes que preocuparte por nada, puesto que por ahora esto solo afecta a algunas tiendas de Estados Unidos y no, parece que no hay que alarmarse porque este movimiento pueda llegar a las tiendas de España.

Según han reportado varios usuarios de X, anteriormente red social conocida como Twitter, las tiendas de Walmart y Target están cancelando sus reservas de forma inmediata, haciendo imposible que puedan adquirir su tan ansiada Nintendo Switch 2. Por ahora parece que no hay una respuesta oficial, pero todo puede deberse a la gran cantidad de solicitudes que reciben diariamente, haciendo que el servicio web no funcione como debería. Si quieres ver algún ejemplo, justo debajo de estas líneas vamos a dejarte una de las publicaciones para que puedas observar el malestar de los usuarios.

Algunas personas incluso han intentado reservar la consola tres veces ante la rápida cancelación y sí, en las tres ocasiones se han cancelado igualmente. Como te hemos comentado, todo apunta a un posible problema web debido a la alta cantidad de reservas, eso o se han quedado sin unidades y no lo han notificado. Sea como sea, es algo bastante raro que ha conseguido sorprender -y enfadar- a algunos usuarios.

Nintendo Switch 2 podría recibir la llegada de Diablo IV

Blizzard tiene bastante claro que la nueva consola de la gran N es una gran oportunidad para hacer que el número de usuarios de Diablo IV aumente. De hecho, en una reciente entrevista, Rod Fergusson confirmó que no descartan que el juego llegue a estar disponible en Switch 2, puesto que en la consola actual de Nintendo ya se puede disfrutar de Diablo III y Diablo II Resurrected. Sin embargo, todavía tienen que pensar cómo llevar el juego como servicio a esa plataforma, ya que con el paso del tiempo se ha visto que es un modelo que no funciona muy bien en Switch.

Por ahora no hay confirmación oficial de que esto vaya a suceder, así que estaremos muy atentos a todas las noticias que puedan salir al respecto. Desde luego, queda bastante claro que Nintendo Switch 2 puede tener un futuro prometedor, así que no te pierdas absolutamente nada, porque la consola podría revolucionar el mundo de las portátiles con su potencia y sobre todo, con los juegos con los que podría contar.