Los juegos mejorados de Nintendo Switch 2 serán compatibles con la Switch actual

Si bien el anuncio de la nueva Nintendo Switch 2 fue realmente esperado y por supuesto, el Direct enfocado a esta próxima consola se convirtió en un auténtico éxito, hubo más cosas que destacar. Una de ellas fue el anuncio de los juegos mejorados para Switch 2, los cuales vendrán en el nuevo cartucho que, por si te lo preguntabas, seguirán teniendo un sabor horrible. Al parecer, estos nuevos cartuchos también serán compatibles con la consola actual de Nintendo.

Al parecer, en el cartucho de estas nuevas versiones vendrán el juego normal y su actualización para Nintendo Switch 2. Según ha confirmado la editora Marvelous en su página de preguntas frecuentes, si metes el cartucho del juego mejorado en la primera Switch, solamente disfrutarás del juego original, sin las mejoras que estarán disponibles en Nintendo Switch 2. Desde luego, algo que recuerda mucho a los juegos de Xbox y su Smart Delivery, tecnología que te permite disfrutar de una versión u otra dependiendo de tu consola.

Desde luego, este movimiento parece que será realmente interesante para la compañía, ya que te permitirá comprar el juego una sola vez. Por ejemplo, si todavía no has disfrutado de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y compras la versión mejorada, podrás jugarlo en tu Switch actual y cuando quieras cambiarte de consola, también tendrás disponible la versión mejorada.

Un nuevo Mario Kart también se convierte en protagonista

Como era de esperar, no se concibe el lanzamiento de una nueva Nintendo Switch sin un juego de Mario, uno de las principales caras de la compañía. En esta ocasión se presentó Mario Kart World, un juego que viene dispuesto a revolucionar lo que ya conoces. En este título podrás competir contra un total de 24 jugadores e incluso hay un modo de mundo abierto, algo que no se había visto hasta el momento.

Parece que la compañía tiene grandes cosas guardadas, desde luego, Nintendo Switch 2 y Mario Kart World es un pack que no pasará desapercibido y que seguramente consiga hacer que millones de jugadores disfruten de grandes horas de diversión. Para eso todavía tendrás que esperar un poco, puesto que la nueva consola de la gran N estará disponible el próximo día 5 de junio. Eso sí, ya puedes reservarla para tenerla en tu casa en cuanto salga al mercado, no pierdas la oportunidad.