Si amas 'El Señor de los Anillos', descubre la espectacular película postapocalíptica que escribió Peter Jackson

'El Señor de los Anillos' es una de las sagas más icónicas del mundo del cine, su ambientación ha dado lugar a muchas películas y series y como era lógico, hoy te traemos una de esas cintas que pueden pasar más desapercibidas, pero que te ofrecerán una ratito genial y divertido. Si te gustaron las películas creadas por Peter Jackson, no puedes perderte 'Mortal Engines', una película dispuesta a todo y que cuenta con el guion del director de 'El Señor de los Anillos', ya te puedes imaginar que es una obra genial.

Si todavía no conoces esta aventura, debes situarte miles de años después de la destrucción de la civilización por un cataclismo. Es ahí en donde la humanidad se ha adaptado y, ahora, existen ciudades enormes que se pueden desplazar y que vagan por la tierra sobre enormes ruedas destrozando así a los pueblos más pequeños para obtener recursos y poder sobrevivir. Algo con lo que no todo el mundo está de acuerdo.

En una de esas colosales ubicaciones, el personaje de Tom Natsworthy, proveniente de la clase baja de Londres, deberá luchar por su vida junto a una peligrosa fugitiva llamada Hester Shaw. Son dos polos completamente opuestos cuyos caminos nunca debieron cruzarse, sin embargo, ahora tendrán que formar una peculiar alianza destinada a cambiar el curso del destino.

Si prefieres series y no películas, hay muchas cosas para ti

Si eres una de esas personas que adoran las series crudas y brutales, en donde los mundos desolados son los protagonistas, puedes olvidarte de 'El Juego del Calamar', porque tienes todo lo que necesitas en 'Alice in Borderland'. Esta serie ha conseguido cautivar a todo el público e incluso después de que la serie coreana llegase a su fin, 'Alice in Borderland' se está coronando como un producto superior para muchas personas, así que no dudes en echarle un vistazo si buscas una aventura algo más larga que te ofrezca un entretenimiento brutal.

Veremos qué sucede con las próximas cintas que salgan en la gran pantalla. Peter Jackson ha demostrado ser uno de los grandes de Hollywood, ofreciendo historias increíbles que se quedarán guardadas para siempre en el corazón de los espectadores. 'El Señor de los Anillos' es especial, 'Mortal Engines' pasó más desapercibida, pero deberías darle una oportunidad, porque seguramente conseguirá transportarte a un universo único que habrás deseado conocer con anterioridad.