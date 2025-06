Esta serie rivaliza con 'El Señor de los Anillos' o 'The Witcher' y te ofrece un mundo único: puedes ver sus dos temporadas en streaming

Si eres de esas personas que disfrutan con los mundos llenos de magia, elfos, espadas, luchas increíbles y un destino que solo unos pocos son capaces de cambiar, déjanos recomendarte 'Las Crónicas de Shannara'. Una joya oculta que seguramente no hayas descubierto todavía, ya que ha pasado un poco desapercibida desde su estreno. Sin embargo, ha conseguido muy buenas críticas a lo largo de sus dos temporadas, las cuales puedes ver en Prime Video.

Esta serie está basada en las novelas de Terry Brooks y viene dispuesta a combinar el encanto de las grandes sagas de fantasía ofreciéndote un ritmo juvenil, dinámico y visualmente apabullante. El mundo está en pleno renacimiento después de que la civilización colapsase por completo, eso sí, hay algunos cambios que pueden alterar a la humanidad para siempre: la vuelta de la magia y por supuesto, una oscura amenaza que quiere acabar con todo. En medio de todo ese jaleo, un equipo de tres jóvenes liderado por una princesa elfa, un medio elfo y una humana rebelde se ven obligados a vivir una misión realmente peligrosa que puede cambiar el destino de todos.

Como has podido comprobar en el tráiler que tienes justo encima de estas líneas, la serie está plagada de acción y luchas que no te dejarán indiferente. Además, tanto sus villanos como sus ambientaciones recuerdan mucho a 'The Witcher' o a la franquicia de 'El Señor de los Anillos'. Lógicamente, no estás ante una serie perfecta, sin embargo sí que es sencilla de ver y 'Las Crónicas de Shannara' te ofrecerá una aventura épica que seguramente consiga entretenerte durante sus dos temporadas.

'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder' sigue ampliando su elenco

Tres nuevos rostros llegan para la tercera temporada de 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder', una serie que si bien en un principio dejó a gran parte del público con una opinión dividida, poco a poco ha conseguido hacerse un hueco entre los amantes de la saga creada por J.R.R. Tolkien. No es para menos que haya que ir con mucho cuidado, puesto que es una franquicia única en el mundo y los seguidores son realmente críticos y perfeccionistas con todo lo que sale al mercado, por supuesto, cuidando el lore de la historia.

Veremos qué tal responde el público ante estos nuevos episodios, pero lo que está claro es que todavía hay muchas opciones de adentrarse en la amplia narrativa que ofrece 'El Señor de los Anillos', si bien es diferente y tienes ganas de esperar por esta nueva aventura, recuerda que no debes olvidarte de echarle un vistazo a 'Las Crónicas de Shannara', salvando las distancias, te adentrará en un mundo similar y seguramente encuentres una serie que consiga ofrecerte un maratón más que interesante.