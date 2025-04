Antes de ser Thanos, Josh Brolin estuvo a punto de convertirse en el Batman del DCEU: cómo habría sido

En el género de superhéroes, Josh Brolin es conocido por haber dado vida al mejor villano que se ha visto en las películas de Marvel Studios. Él se encargó de interpretar el papel de Thanos en un UCM que se encontraba en un momento de pleno apogeo, pero estuvo a punto de tomar un camino diferente antes de ser elegido como la mayor amenaza a la que podían enfrentarse los Vengadores.

A lo largo de su carrera, que abarca casi cuatro décadas, John Brolin ha aparecido en otras franquicias importantes como Dune y Men in Black, además de aparecer en éxitos de taquilla como Sicario, No es país para viejos o Everest. Incluso asumió un segundo papel en Marvel como parte de Deadpool 2, interpretando al X-Men cibernético conocido como Cable.

Josh Brolin no es extraño al cine de superhéroes

Tanto los seguidores de las películas como los lectores de los cómics quedaron satisfechos con la actuación que hizo Josh Brolin como Thanos, sobre todo cuando su participación fue más destacada en Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame. Sin embargo, lo que la mayoría del público puede desconocer es que el actor estuvo a punto de conseguir el papel de Batman en el DCEU que dirigió Zack Snyder.

A lo largo de los años, Josh Brolin ha hablado sobre la posibilidad de interpretar a Batman en el DCEU de Zack Snyder. Como bien sabrás, este papel acabó siendo de Ben Affleck, quien interpretó a Bruce Wayne en varias películas. Conocido por ese retrato más sombrío de los superhéroes, la visión de Zack Snyder de DC no pudo esquivar la polémica. Pero eso no evitó que muchos espectadores quedasen convencidos de su propuesta.

Así explicó Josh Brolin cómo pudo haberse convertido en Batman:

"Fue su decisión, no la mía. Habría sido más viejo y más áspero, por falta de una palabra mejor. La verdad es que habría sido divertido. Y quizá lo haga cuando tenga 80 años. Algo que está diseñado para no funcionar en absoluto, o para funcionar a la perfección, me gustan esas posibilidades".

La imponente estatura de Josh Brolin y su carisma en pantalla fueron claves para determinar que era uno de los actores predilectos para interpretar a Batman en el DCEU. Al final, Ben Affleck se hizo cargo de esa responsabilidad con una versión reflexiva del mítico héroe de DC que muchos disfrutaron. Es cierto que las películas de Zack Snyder no tuvieron una buena acogida por parte de la crítica, pero aun así son ampliamente apreciadas por los espectadores y esa crudeza que marcó su visión de los superhéroes.