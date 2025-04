Una popular estrella de 'Stranger Things' adelanta el confuso final de su personaje en Netflix

Finn Wolfhard, conocido por haber interpretado a Mike Wheeler en Stranger Things, la exitosa serie de ciencia ficción de Netflix, se ha pronunciado sobre el que será el desenlace de su personaje en la última temporada. El actor reconoció tener sentimientos encontrados sobre el destino de Mike Wheeler. Lo más sorprendente es que lo describió como satisfactorio y desconcertante al mismo tiempo.

Después de haber pasado una buena parte de su vida interpretando a Mike Wheeler, Finn Wolfhard ha crecido junto a sus compañeros de reparto Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Sadie Sink. De hecho, esta profunda conexión con el personaje hace aún más comprensibles sus sentimientos encontrados sobre el final.

Stranger Things se despedirá en la quinta temporada

El actor admitió que no asimiló de inmediato la realidad del final de la serie, ya que no podía creerse ese escenario en absoluto. Él mismo confesó que no podía comprenderlo hasta el día siguiente, ya que para él supuso una especie de resaca emocional. Los hermanos Duffer, creadores y productores ejecutivos de Stranger Things, prometieron al público que la quinta temporada será la más ambiciosa.

Con respecto al destino de Mike Wheeler, esto fue lo que tuvo que decir Finn Wolfhard:

"Estaba tan feliz con su final, además de satisfecho. Muy confundido y triste, pero también contento. Me sentí como si estuviera en un sueño o algo así. Nada parecía real. No sé, se sentía perfecto".

Los comentarios de Finn Wolfhard sobre sentirse confundido por el final de su personaje podrían sonar preocupantes para los espectadores, pero esas descripciones adicionales que insinuaban su satisfacción y que se sintió perfecto sugieren que esta confusión podría ser intencional y significativa para el cierre de Stranger Things.

La exitosa serie de fantasía siempre ha apostado por una narrativa compleja con giros inesperados que desafían las teorías más ingeniosas de los espectadores. Un final confuso que resulte satisfactorio podría sugerir que la historia de Mike concluye de forma reflexiva, en lugar de algo tan conciso como cabría esperarse. Quizás, este puede que sea el mejor final para una serie que siempre ha desafiado los límites establecidos en los marcos de la ficción.

La quinta temporada de Stranger Things se espera para finales de 2025.