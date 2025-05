Así es la nueva transformación de Vegetto en Dragon Ball gracias a un seguidor: prepárate para lo que viene

Desde que llegó Dragon Ball Super, lo cierto es que los protagonistas han tenido un gran aumento de poder. Has podido vivir la transformación de Piccolo en su forma "Orange" o a Gohan Bestia para enfrentarse a Cell Max, sin embargo, Goku y Vegeta no se quedan atrás y consiguieron dejar con la boca abierta a todos los espectadores. Sin ir más lejos, Goku Ultra Instinto y Vegeta Ultra Ego han dado la vuelta al mundo desde que salieron por primera vez en el manga de Dragon Ball Super. Es cierto que mucha gente no lee el cómic y se basa únicamente en la serie, puesto que por el momento solo ha visto una pequeña pincelada.

Sin embargo, el paso del tiempo ya ha permitido que estos dos personajes dominen sus nuevos poderes de forma perfecta, algo que daría pie a una nueva transformación de la fusión más poderosa de la saga: Vegetto. Como bien sabes, el máximo poder de este personaje ocurre con su transformación en Vegetto Blue, sin embargo, puede que ahora puedas ver a Vegetto Ultra. Un seguidor se ha imaginado cómo sería esta transformación y desde luego, no ha dejado a nadie indiferente, ya que ha conseguido sorprender con creces a todas las personas que le han echado un vistazo.

Los responsables de hacer esto han sido BlueAnimation, los cuales no solo ofrecieron este pequeño clip para que puedas disfrutar de la transformación, sino que en su canal de YouTube puedes incluso ver un poco de cómo sería la batalla de Ultra Vegetto contra Black Frieza. Desde luego, esta persona tiene un talento increíble y queda claro que no solo los responsables de Dragon Ball puedes hacer un producto que consiga fascinar a todos los espectadores, sino que los seguidores también crean auténticas maravillas.

Gogeta, la otra fusión de Dragon Ball, demostró que la IA no tiene nada que hacer

Hace mucho tiempo que la IA irrumpió en la vida de muchas personas, tanto como herramienta como en forma de amenaza. Algunos artistas están completamente en contra de esto, puesto que puede poner en peligro el trabajo de muchas personas. Sin embargo, Dragon Ball también se encargó de demostrar que la habilidad de los ilustradores es muy superior a lo que puede crear la inteligencia artificial. Para que te hagas una idea, el mejor combate de Dragon Ball demostró que la IA no tiene cabida en el anime. Está claro que las personas encargadas de esta historia son seres superiores.

La inteligencia artificial nunca podrá crear algo completamente nuevo, no puede inventar nada. Todos los resultados que ofrece es gracias a que la mente humana ha generado millones de ideas con el paso del tiempo y por mucho que algunos se empeñen en creer lo contrario, el talento de las personas es completamente insustituible.