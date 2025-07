Si aún no has reclamado este juego gratis de Steam para siempre, solo tienes unas horas para conseguirlo

Steam permanece activo incluso durante los fines de semana, ofreciendo a los jugadores múltiples opciones para disfrutar de su tienda digital. Esto se debe no solo a su extenso catálogo de juegos, sino también a las frecuentes promociones que permiten a los usuarios expandir su colección sin coste alguno. Entre las propuestas más destacadas se encuentran las actualizaciones periódicas de su sección de juegos free to play. En esta ocasión, Valve presenta una oferta limitada que no puedes dejar escapar, aunque está próxima a finalizar.

Por tiempo limitado, los usuarios pueden obtener Black Desert de forma gratuita. Es crucial actuar con rapidez, ya que esta promoción estará disponible únicamente hasta las 19:00h (hora peninsular española) de hoy, 10 de julio, dejando pocas horas antes de que expire. Una vez reclamado, el juego se añadirá permanentemente a tu biblioteca de Steam, por lo que es una oportunidad que no se debe dejar pasar para poder contar con un gran juego en la biblioteca de la plataforma de Valve.

Black Desert, solo disponible durante unas horas más como juego gratis de Steam

. Experimenta todo esto en el enorme mundo abierto de Black Desert, un verdadero MMORPG. No te preocupes, tienes a tu disposición una gran variedad de profesiones con las que podrás relajarte. Tú decides: cultivar plantas, comerciar con bienes, pescar, navegar por el gran océano, cocinar, domar caballos o dedicarte a la alquimia, entre otras profesiones. ¡Las posibilidades son infinitas! ¡Prueba de primera mano alguna de las profesiones y conviértete en el mejor en tu área!

Si te apasiona enriquecer tu colección en Steam con títulos gratuitos de calidad, esta es una oportunidad única. Asegúrate de reclamar Black Desert antes de las 19:00h del 10 de julio para que forme parte de tu biblioteca para siempre. Una vez finalizada la oferta, el juego volverá a su precio habitual, sin garantía de que regrese como gratuito en el futuro.