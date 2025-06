Auronplay habla del Balón de Oro del año pasado y señala el riesgo que supone que Lamine Yamal lo gane: "Está muy subido ya"

Más allá de temas muy presentes en la creación de contenido, como los videojuegos o los viajes, hace mucho tiempo que los deportes se han convertido en uno de los principales puntos de interés de aquellos que comparten vídeos en internet.

Aunque no todos llegan a nivel de Ibai creando un equipo de fútbol 11 real para intentar llevarlo a primera, lo cierto es que igual que el vasco quiso hablar sobre el Balón de Oro de este año, Auronplay ha hecho lo propio.

El streamer quiso opinar sobre lo que sucedió en la anterior entrega con la polémica acerca del premio a Rodri y no a VinicíusJr además de dejar entrever que no está del todo a favor de que este año gane el Balón de Oro Lamine Yamal.

Auronplay defiende que Vinícius debería de haber ganado el Balón de Oro

La cuenta de TikTok Twitchparida ha sido la encargada de recoger las palabras del creador de contenido en el canal de IlloJuan, quien le hizo participar en su Concursillo.

El malagueño, sabiendo de la afición de Auron por el FC Barcelona, le preguntó si cree que Lamine debería de ser Balón de Oro, cuestionando también por la importancia del marketing en este premio.

“Yo creo que debe de haber cosas. Yo lo del año pasado no lo entendí muy bien. [...] Para mí era Vinícius sin duda, mira que es un tío que no me agrada mucho [...] Pero creo que se lo merecía”, respondió el creador de contenido, dejando claro que para él el brasileño ha adoptado en situaciones una actitud de víctima que no le correspondía.

Sobre este año, Auronplay explicó que, para él, el galardón está entre Démbélé y Lamine Yamal, aunque no se mostró muy convencido de que lo ganase el culé: “Dárselo a un chaval de 17 años que está muy subido ya... Imagínate si es Balón de Oro”.