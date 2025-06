ElXokas asegura que Argentina tiene la segunda mejor gastronomía del mundo para él, solo por detrás de este país

Todos aquellos que sigan con cierta frecuencia el contenido que comparte ElXokas en sus canales, sabrán que el gallego acaba de regresar hace apenas unos días de su viaje a Argentina.

Aunque no lleva mucho en España, ya le ha dado tiempo a dejar clips virales como sus palabras hablando sobre cambiarse a Kick o su nuevo enfrentamiento con los fans de los juegos soulslike.

Sin embargo, como no podía ser de otra manera, en este tiempo también ha aprovechado para compartir sus conclusiones sobre Argentina.

Además de haber asegurado que es el país más hospitalario en el que ha estado, ElXokas alabó su gastronomía, colocándola como la segunda mejor que ha probado, solo por detrás de una muy diferente.

ElXokas asegura que, para él, Japón tiene la mejor gastronomía del mundo

La cuenta de Tendencias Stream ha sido la encargada de recoger las palabras del español. Desde el principio el creador de contenido aseguró que algún día volverá a Argentina porque le encantó, no tardando en hablar del aspecto de la comida.

“Tengo que deciros que, a nivel gastronómico, es, para mí, el segundo mejor país que he visitado en mi vida. De todos, eh. Mira, he visitado ya 15 o 20 países distintos, y el segundo mejor país es Argentina”, insistió el streamer, que no tardó en revelar cuál es entonces su favorito.

Para Xokas, Japón sigue manteniendo ese primer puesto, explicando que él le da mucha importancia a la comida típica de cada lugar y que en cada visita intenta comer en buenos restaurantes para experimentar esta parte de la cultura.

Aun así, el creador de contenido sí le dio el primero puesto a Argentina como país más hospitalario, destacando que sintió cierto parecido entre el carácter de las personas allí y el que tienen los gallegos, describiendo a ambos como gente muy cercana, cariñosa y generosa.