Auronplay habla del fallecimiento del papa Francisco y de los orígenes de sus posibles sucesores: "Parece esto un chiste"

Es habitual que en sus directos los creadores de contenido dediquen el inicio de la retransmisión a charlar con su chat sobre diversos temas, entre ellos las noticias más actuales. Una conversación informal que, como no podía ser de otra manera, en los últimos días ha incluido el fallecimiento del papa Francisco.

Auronplay ha sido uno de los streamers que ha comentado esta información, hablando sobre la edad que tenía el pontífice y de los candidatos que son los favoritos para sustituirle, bromeando incluso sobre la variedad de procedencia de estos posibles sucesores.

Auronplay, sobre el cónclave: “He visto que hay un africano, un español y un poquito de todo”

La cuenta de TikTok elcompayosh ha sido la encargada de recoger las palabras del creador de contenido, que lo primero que hizo fue poner en duda que el papa falleciese el día en el que se anunció su defunción.

"Pero bueno, tenía 88 años, bueno, a ver, así es la vida, ¿no? Ojalá llegar yo a los 88 años, yo probablemente moriré muchísimo antes", aseguró el streamer, que insistió en que él firmaba llegar a esa edad.

Además, el propio Auronplay, que recientemente habló sobre el videojuego más de moda, se encargó de recordar que ahora empieza el cónclave. Después de bromear sobre que él se ha presentado, quiso comentar tras un mensaje la gran variedad de candidatos que hay de diferentes partes del mundo.

"He visto que hay un africano, un español y un poquito de todo. Luego creo que también hay un asiático, parece esto un chiste, la verdad", afirmó el creador de contenido provocando la risa de su chat.

Por último, Auron, que hace poco volvió a hablar de su retirada, destacó que el español es bastante mayor, como casi todos los candidatos, criticando esta tendencia de que cada vez que se elige a un nuevo papa solo se tenga en consideración a personas mayores: "Es que vamos a nombrar a un papa y se va a morir a la semana. Menos de 70 (años) no tiene ni uno. Nunca verás a un papa con menos de 50 años, no sé por qué tienes que ser tan viejo para ser papa, la verdad, no lo entiendo".