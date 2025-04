Auronplay habla de su futuro y aclara su posible retiro: "Son muchos años ya"

A pesar de que cada año nacen nuevas estrellas dentro del mundo de la creación de contenido, hay otros usuarios que ya se han convertido en leyendas por todo el tiempo que llevan realizando este trabajo, aunque puede que ahora no estén en su mejor momento a nivel números.

Sin embargo, también hay un tercer grupo que fusiona estas dos condiciones y uno de los mejores ejemplos es Auronplay. El catalán, a pesar de su larga trayectoria, sigue estando entre los más populares y ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, aunque parece que los años le empiezan a pesar.

El streamer habla cada vez más a menudo de su retirada y de cuándo llegará. Aunque ha vuelto a aclarar que, al menos a corto plazo, sus seguidores pueden estar tranquilos.

Auronplay descarta su retiro por ahora y habla de nuevos proyectos

El creador de contenido, que recientemente se sumó a las críticas de IlloJuan acusando a Nintendo Switch 2 de fijar un precio altísimo para sus juegos, quiso tratar el tema de su jubilación en su último directo.

Auron estaba hablando sobre las veces que hace directo a la semana y reconoció que “son muchos años ya”, dando a entender que le falta un componente de motivación para hacer su trabajo con más ganas.

Sin embargo, el streamerparece tener planes de futuro, aunque todavía no tiene del todo decidido cuál será el siguiente paso: “Hasta decidir qué es lo próximo que voy a hacer, pues me tomo las cosas así. No me retiro ni muchísimo menos eh”.

El creador de contenido bromeó asegurando que de momento nadie se “va a librar de este viejo” e insistió en que sigue teniendo ganas de hacer cosas, apuntando al mundo de los podcasts como una posibilidad.

Sea como sea, Auronplay explicó que su futuro sigue estando en internet porque es donde disfruta de lo que hace y porque se le da bien trabajar creando contenido.

Además, puso como ejemplo una etapa que pasó en YouTube en la que también estaba más relajado y que no significó su retirada, terminando de aplacar las dudas de los más incrédulos: “Siempre voy a estar presente en redes, de una manera u otra”.