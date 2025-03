DC confirma cómo es la sorprendente versión más repugnante del Joker

Lo cierto es que los lectores ya sabían que el Joker siempre ha sido uno de los héroes más despreciables que se podían encontrar en DC, pero lo cierto es que nada los preparó para la nueva realidad del Universo Absolute que ha llegado para desafiar el canon establecido. Es más que evidente que la situación es mucho más compleja en el nuevo mundo de Darkseid que surgió tras su muerte, pero el Joker posiblemente se haya convertido en una versión que impactaría al legado de Batman de manera notoria.

En el cómic Absolute Batman #6, Bruce Wayne está decidido a poner fin al imperio criminal de Black Mask antes de convencer a los ciudadanos de Gotham de destrozar la ciudad. Por suerte, Batman logra subir al barco de Black Mask, donde destruye los servidores de Sionis, poniendo fin a su reinado de terror para siempre. Pero es que el peligro está lejos de terminar.

DC revela la versión más perturbadora del Joker en el Universo Absolute

En un lugar desconocido, Absolute Joker es consciente del fracaso que tuvo Black Mask en su pelea por hacerse con el control de Gotham. Y es que en esta realidad, el popular villano de DC muestra una de las versiones más repugnantes del personaje. Al parecer, esta variante del Joker se aprovecha de la fuerza vital de unos bebés. Justo después, le ordena a su subordinado que traiga a Bane.

Teniendo en cuenta que los principios de esta realidad funcionan por la influencia de Darkseid, el Universo Absolute es mucho más implacable con los héroes que el original. En este mundo, Bruce Wayne no dispone de la fortuna ni la compañía que sí que tiene su contraparte, lo que obliga a Absolute Batman a sobrevivir con un presupuesto menor y la ayuda que pueda obtener de sus amigos.

El Joker también recibe una nueva versión en el Universo Absolute DC

Lo más sorprendente de todo es que, pese a que Batman no es multimillonario, el Joker sí que parece serlo en el Universo Absolute. Aun así, es cierto que se sabe realmente poco sobre el Joker que se encuentra en este mundo. Lo único que ha revelado DC es que solo se comporta como el asesino más despiado que puedas imaginar. Además, un aspecto clave del villano en este escenario es que nunca se ríe.

La idea de las transfusiones de sangre entre las personas más adineradas de DC no es un concepto tan extraño. Esta situación es bastante similar a lo que ocurre en la serie actual de Detective Comics. Pero lo que hace el Joker en el Universo Absolute es mucho peor: robar la sangre de los bebés que aún están vivos. Los lectores ya podían intuir que el Joker de este mundo iba a ser un monstruo, pero esto demuestra que está claro que no existe nada a lo que no pueda llegar.

El cómic Absolute Batman #6 ya está disponible.