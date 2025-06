La consola portátil de PlayStation junto a PS6 sería mucho más potente que la de Xbox

El mercado de las consolas portátiles no para de avanzar. La última en sumarse a esta dinámica ha sido Xbox con su asociación con Asus, mientras otros gigantes de la tecnología como Lenovo o MSI siguen mejorando sus sistemas actuales para ofrecer nuevas opciones a sus jugadores. No obstante, este tipo de consolas están dedicadas en gran medida a los usuarios de PC, por lo que no se tratan de consolas portátiles al uso. En este sentido, PlayStation sí que estaría apostando por un modelo más tradicional.

Por lo tanto, según se comenta desde hace unos meses, la compañía japonesa estaría desarrollando una nueva consola portátil que llegaría al mercado junto a PS6, a finales de 2027. Esta consola portátil sería un modelo similar al propuesto por PS Vita en su día, cogiendo algunas de las ideas que ha implementado Nintendo en los últimos años. De este modo, se intuye que la nueva consola sería capaz de reproducir juegos actuales e incluso servir como complemento a PS6, tal y como indican los últimos datos al respecto.

La futura consola portátil de PlayStation revela nuevos detalles de su potencia

Según apuntan desde fuentes fiables, la nueva consola portátil de Sony utiliza la arquitectura UDNA de AMD, aún en desarrollo. Según Kepler, representa un avance significativo frente a RDNA. UDNA combina elementos de RDNA y CDNA, conocida internamente como CDNA 5, superando ampliamente a RDNA 3.5, usada en Xbox ROG Ally con Strix Point y el procesador Z2 Extreme, por lo que se trataría de un sistema mucho más potente.

En este sentido, sería la única portátil con arquitectura AMD que emplee escalado por IA, usando una versión mejorada de PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), con características similares a FSR 4, aunque no idénticas. Sony y AMD colaboran para optimizar PSSR, permitiendo que la consola ejecute juegos de PS5 (similar a Series S con Series X) y, en el futuro, software nativo de PS6. De este modo, si las informaciones son ciertas, Sony estaría preparando una nueva consola portátil que estaría lista para dar un salto cualitativo en el mercado.