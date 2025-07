El creador de contenido español ElXokas comparte su opinión sobre la inmigración: "Vamos a darle voz al ciudadano"

De entre todos los creadores de contenido que se ganan la vida subiendo vídeos a internet y haciendo directos, probablemente ninguno tenga tanta facilidad para acabar protagonizando polémicas como ElXokas. El gallego es un ejemplo de transparencia y jamás se corta a la hora de compartir suopinión sobre cualquier tema, aunque a veces esto le traiga problemas.

En su último directo, el streamer quiso hablar sobre uno de los temas más actuales en España, la inmigración.Xokas compartió su forma de pensar sobre este asunto hablando de deportaciones y de personas que ingresan en el país de manera ilegal, reconociendo que no le importa si opinar libremente sobre ello le hace perder patrocinadores.

ElXokas y su opinión sobre la inmigración en España

La cuenta de TikTok Twitchparida ha sido la encargada de recoger las declaraciones del gallego, que dividió de forma clara a las personas que permitiría que residan en el país de las que no: “Yo no quiero deportar a ningún marroquí que esté viviendo en nuestro país, que esté trabajando o que esté estudiando, o que esté siendo un ciudadano de bien”.

El creador de contenido aseguró que todo el que venga a trabajar, sea cual sea su profesión, debería de ser bienvenido. De hecho, incluso afirmó que mantiene este pensamiento para cualquier inmigrante que haya entrado de manera ilegal mientras que este “se haya puesto a trabajar y a ganarse la vida”.

El gallego, que concluyó defendiendo que lo único que no quiere es que haya delincuentes, también explicó que no puede estar ya más cancelado, por lo que ahora todavía le da más igual que sus opiniones puedan conllevar críticas.

“Vamos a, por lo menos, los años que me queden como streamer, por lo menos disfrutar de la libertad que no tienen los demás streamers [...] Y si me cuesta no tener que trabajar con x marca, pues bienvenido sea”, terminó diciendo Xokas.