ElXokas habla de la vez que estuvo más cerca de dejar Twitch: "El doble de dinero no era suficiente"

Aunque cuando el formato de los directos empezó a ponerse de moda entre los creadores de contenido Twitch se volvió el lugar de referencia para esta actividad, lo cierto es que con el paso del tiempoha encontrado algunos rivales, sobre todo Kick.

Por eso, es normal que en más de una ocasión se haya visto como ciertos streamers han cambiado una plataforma por otra, aunque la web morada ha sabido retener a los mayores talentos, como ElXokas.

Esto no significa que creadores de contenido del nivel del gallego hayan estado tentados a probar un cambio, y así lo ha reconocido él mismo, que ha revelado cuál fue la situación en la que estuvo más cerca de dejar Twitch.

ElXokas confiesa que tuvo dos buenas oportunidades para dejar Twitch

La cuenta Twitchparida ha recogido las declaraciones del creador de contenido en una de sus últimas retransmisiones. El gallego respondió a una pregunta que le planteaba precisamente si había pensado en cambiar Twitch por otra plataforma, contestando de manera afirmativa.

El primer caso que mencionó el streamer fue el más reciente, hacer año, año y medio. “Me hicieron una muy buena oferta de Kick, pero, francamente, me daba un poco igual”, reconoció el creador de contenido.

Sin embargo, parece que antes de esta opción ya había surgido otra que le tentó incluso más. Fue durante su apogeo en Twitch y, aunque no pudo revelar detalles como la plataforma que se lo ofreció porque firmó un embargo en su día, sí recalcó que le ofrecieron el doble de lo que estaba ganando.

“Aunque me pagasen el doble, el doble no suplía lo que estaba creciendo en Twitch [...] El doble de dinero no era suficiente para que yo me fuese del lugar en el que estaba compitiendo contra todos los mejores”, concluyó ElXokas.