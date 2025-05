Los creadores de The Last of Us confirman que trabajan en un nuevo videojuego

Desde la aparición del primer juego que narra la historia de Joel y Ellie, pasando por la increíble y dolorosa historia del segundo. The Last of Us no ha dejado a nadie indiferente a lo largo de todo este tiempo, tal ha sido su éxito, que incluso la serie que puedes disfrutar en HBO está teniendo un público impresionante. Sin embargo y como es normal, la historia de Naughty Dog con los videojuegos no se termina con The Last of Us, sino que ahora, Neil Druckman, creador de esta franquicia, ha confirmado que ya están trabajando en más entregas.

En una entrevista con el podcast Press X to Continue, el director de Naughty Dog, Neil Druckmann, confirmó que el estudio está trabajando en un segundo juego además de Intergalactic, en el que colaborará en su producción, pero no lo dirigirá. En esencia, esto significa que solo podrá aportar su opinión y que gran parte del trabajo de este título es cosa de otros. Hay bastantes posibilidades de que este sea el nuevo juego dirigido por Shaun Escayg, director de Uncharted: El Legado Perdido, el cual lleva tiempo en desarrollo. Hace ya bastante tiempo que se lleva especulando con la posible llegada de un nuevo juego de Uncharted por parte de Naughty Dog, el cual estaría protagonizado por Cassie Drake, la hija de Nathan Drake.

Hay otro juego en el que se está trabajando en Naughty Dog en el que tengo un rol más de productor y puedo ser mentor y observar a este otro equipo, dar retroalimentación y ser como el ejecutivo en la sala. Disfruto de todos esos roles.

Desde luego, parece que el trabajo de la desarrolladora no cesa y desde luego, después del increíble éxito que está teniendo The Last of Us, no es descabellado que quieran seguir con sus IP más icónicas. La vuelta de Uncharted también podría suponer un gran golpe sobre la mesa, y por supuesto, otorgar grandes beneficios al estudio encargado de su desarrollo.

La serie de The Last of Us ofrecerá un final diferente

La serie de The Last of Us confirmó que tendrá un final diferente al juego, todo ello después de que se cambiase una escena clave. Pese a que la adaptación está siendo realmente buena, es más que evidente a lo largo de estas dos temporadas que también se han tomado cierta libertad a la hora de ofrecer nuevos detalles. Es lógico, sobre todo viendo el impacto que tuvo el capítulo de Bill y Frank en la primera parte de la serie, por lo que parece que The Last of Us todavía tiene grandes sorpresas escondidas para ofrecerte una experiencia única.

Recuerda que esta segunda temporada no será la última, de hecho, incluso puede que haya un total de cuatro partes, por lo que todavía tendrás que esperar bastante para conocer el final que te ofrecerá. La historia de Joel y Ellie seguirá teniendo un gran peso durante todas las temporadas, al menos eso es lo que parece, por lo que no te pierdas absolutamente nada y disfruta de un producto increíble mientras no sale al mercado lo nuevo de Naughty Dog.