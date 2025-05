El showrunner de 'The Last of Us' explica cuánto se extendería la serie de Max: "No hay manera de completar esta historia"

Es un hecho innegable que The Last of Us se ha convertido en el último fenómeno televisivo de Max. El éxito de los números solo refleja la calidad de una propuesta que adapta uno de los mejores videojuegos de los últimos años. Por ese motivo, la tercera temporada de The Last of Us ha recibido luz verde. Pero incluso sabiendo que ha sido renovada, Craig Mazin insinúa que una cuarta temporada podría ser necesaria para concluir la serie.

Después del estreno del sexto episodio, solo queda un capítulo más para que se cierre la segunda temporada de una serie que está en boca de todos y que replica el éxito de la franquicia postapocalíptica que ideó Naughty Dog. En este sentido, Craig Mazin ocupa el puesto de showrunner junto a Neil Druckmann, y aunque se han mantenido fieles a muchos elementos de la historia original, la serie ha realizado ciertos cambios que no han pasado desapercibidos.

El fenómeno de 'The Last of Us' en televisión

Al igual que ocurrió en The Last of Us Parte II, Abby es quien mata a Joel en la serie. Tras el asesinato, muchos se han preguntado dónde ha estado Abby en el transcurso de la serie. Teniendo en cuenta el precedente que conocemos, es más que probable que Abby sea una pieza crucial en la tercera temporada. Dicho esto, Craig Mazin piensa que The Last of Us va a necesitar una cuarta temporada.

Así lo contaba:

"Creo que hay posibilidad de que la tercera temporada sea más larga, simplemente por las oportunidades que nos brinda la trama. La muerte de Joel es muy impactante. Es una bomba nuclear tan grande que es difícil alejarse de ella. Pero ciertamente, no hay manera de completar esta historia en una tercera temporada. Con suerte, podremos terminarla en una cuarta. Ese es el resultado más probable".

En lo que respecta a qué podría verse en la siguiente temporada, lo más probable es que se centre en el personaje de Abby. Dependiendo de cómo finalice la segunda temporada de The Last of Us, tendría sentido que la próxima temporada al fin revele qué estaba haciendo Abby este tiempo. Aun así, la cuarta temporada de The Last of Us no se ha confirmado, pero tiene todo el sentido por cómo el equipo ha decidido estructurar la serie.