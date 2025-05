La serie de 'The Last of Us' confirma que tendrá un final diferente al juego tras el cambio de esta escena clave

¡Atención! Este artículo incluye spoilers del episodio 2x06 de The Last of Us. Después del estreno del nuevo episodio de The Last of Us, Neil Druckmann se ha pronunciado sobre la modificación de una escena crucial entre Joel y Ellie. Al fin se ha visto cómo se ha adaptado el icónico momento del porche en el que aparecen Joel y Ellie, el último momento en el que están juntos antes de que el personaje que interpreta Pedro Pascal fuera asesinado.

Lo cierto es que la segunda temporada de The Last of Us ha traído consigo numerosos cambios que varían con respecto a la propuesta original que se vio en el videojuego. Y es que este es uno de los momentos más emocionantes. Es precisamente esta escena la que proporciona un final esperanzador a una historia que, de otro modo, estaría llena de momentos oscuros.

El impacto de la muerte de Joel

En una entrevista con Variety, Neil Druckmann explicó que la decisión de tener la última conversación entre Joel y Ellie en este punto, en lugar de al final de la serie como sucede en el videojuego, fue para que el público no tuviera que esperar demasiado este momento catártico. La razón de la decisión se debe a que la popular serie de Max apunta a tener al menos dos temporadas más.

El propio Neil Druckmann explicaba que, después de haber prestado tanta atención a Ellie durante esta temporada, no tenía sentido posponer este momento tan importante. Estas fueron sus palabras:

"Cuando estábamos creando el juego, sabía que esa escena debía existir. No sabía dónde iba. Gran parte de la escritura se centra en los preparativos para el desenlace, y habríamos planeado ciertas cosas que se concretarían años después. Eso me pareció demasiado largo, sobre todo porque esta temporada se centra tanto en el viaje de Ellie. Esperar algunos años hasta el estreno de la tercera temporada sería demasiado tiempo".

Sí, es duro saber cómo termina la vida de Joel. Sin embargo, saber que murió con la esperanza de que Ellie lo quería es un alivio. En cuanto a Ellie, somos conscientes de que una parte de ella aún sentía un profundo amor por Joel, incluso antes de que se lo arrebataran de la forma más trágica posible. Incluir esta tan icónica en este momento de la serie permitió que el episodio terminara con esa sensación de esperanza.