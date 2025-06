El críptico mensaje de Mark Hamill sobre Luke Skywalker sugiere el futuro de 'Star Wars'

Mark Hamill se ha pronunciado sobre si existe la posibilidad de verlo de regreso enStar Wars. Si esperabas un sí rotundo, puede que no sea tu día de suerte. El actor ha confirmado que ha terminado su etapa y en su declaración deja caer la idea de que la franquicia debería seguir adelante sin él. Es cierto que los personajes que formaron parte de la trilogía original vieron terminados sus arcos en las secuelas que vinieron después, pero no sería extraño que se volviese a explorar una nueva línea de tiempo.

Es bien sabido que la franquicia salta de una línea temporal a otra, lo que podría significar que la mayor parte de los personajes puede regresar. En el caso particular de Mark Hamill, el actor ha repetido dos veces el papel de Luke Skywalker, y muchos espectadores esperan que regrese en la próxima película de Star Wars, The Mandalorian & Grogu. Sin embargo, eso parece poco probable ya.

El final de su etapa como Luke Skywalker

En una entrevista con ComicBook, Mark Hamill admitió que nunca esperó que Star Wars definiera su carrera de esta manera, pero también piensa que su camino ha terminado:

"Estoy muy agradecido con George Lucas por permitirme formar parte de eso en aquellos tiempos, cuando llamaba a Star Warsla película de bajo presupuesto más cara de la historia. Nunca imaginamos que se convertiría en una franquicia permanente y en parte de la cultura pop. Pero la verdad es que tuve mi oportunidad. Lo agradezco, pero creo que deberían centrarse en el futuro y en todos los nuevos personajes".

Si estás familiarizado con la saga, es posible que sepas que esta no es la primera vez que Mark Hamill sugiere que cree que su etapa en Star Wars ha terminado. El hecho de repetirlo lo subraya una vez más, así que no hay nada a lo que agarrarse que pudiese sugerir su regreso. Ha demostrado que lo quiere confundir al público dando falsas esperanzas, sino más bien quiere que el público entienda que su relación con Star Wars ha llegado a su fin. Es el momento de dejar atrás Star Wars y puede que eso no sea malo.