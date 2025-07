'Dragon Ball' y 'One Piece' cuentan con una conexión más que interesante que seguramente no conoces

El paso de los años ha hecho que 'Dragon Ball' se convierta en una de las historias más queridas de todo el mundo. Tanto su manga como el anime son indispensables para millones de personas y no es para menos, puesto que la aventura de Son Goku y compañía no pasa desapercibida para nadie. Sin embargo, tal vez no sabías que comparte una increíble coincidencia con 'One Piece', otra de las tres grandes obras del anime, la cual está creada por Eiichiro Oda.

Naohiro Shintani es un animador que ha dejado marca en ambas series. Este artista es conocido por su trabajo como director de animación y diseñador de personajes y sí, también ha sido alguien fundamental en algunos de los proyectos más reconocidos de 'Dragon Ball' y 'One Piece'. A lo largo de toda su carrera logró trabajar en importantes producciones de Toei, destacándose como animador en 'One Piece', puesto en el que lleva desde el año 2010 y sí, también fue nombrado director de animación en 'Dragon Ball Super: Broly'.

Los diseños de Dragon Ball Super Broly consiguieron cautivar a todo el público Difoosion

En una entrevista publicada en la web de Dragon Ball, Shintami explicó que su trabajo en 'One Piece' modificó su estilo de animación y todo ello ayudó a que llegase a diseñar en 'Dragon Ball Super: Broly'. Como te puedes imaginar, su participación fue crucial para el rediseño de personajes tan emblemáticos como Son Goku, Vegeta y por supuesto, para la llegada del nuevo Broly, un personaje que se volvió el favorito de los seguidores gracias a su increíble diseño, el cual consiguió captar el poder, la locura y la bondad de este Saiyan.

Broly podría no haber sido el más fuerte de 'Dragon Ball'

Por si se te pasó por alto, deberías saber que 'Dragon Ball Super' tiene una transformación que derrotaría incluso al mismísimo Broly. La película de 'Dragon Ball Super: Super Hero' mostró a un enemigo formidable, Cell Max, el cual no llegó a alcanzar su forma perfecta. Fue el propio Akira Toriyama el que confirmó que si eso llegase a suceder, sería prácticamente invencible, ni Broly podría haberlo derrotado.

Desde luego, 'Dragon Ball' todavía tiene que mostrar grandes historias y aventuras increíbles. Lamentablemente, la vuelta del manga todavía está lejos, por lo que tendrás que esperar para ver cómo evoluciona todo esto. Según parece, las peores noticias se confirmaron y no hay esperanza de que los Guerreros Z vuelvan a la acción en este año 2025.