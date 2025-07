ElXokas se abre con sus seguidores y reconoce que ha sufrido una gran derrota: "La vida es así"

Al margen de su trabajo haciendo directos y grabando vídeos, los creadores de contenido tienen sus propios proyectos, aunque muchas veces lo mezclan con su labor para compartirlos con sus seguidores.

Durante los últimos meses los cambios físicos se volvieron tendencia, con Ibai Llanos y ElXokas como principales muestras del progreso que se puede conseguir. Sin embargo, en una de sus últimas retransmisiones el gallego ha confesado que ha sufrido “una derrota” en este sentido.

ElXokas habla del peso que ha ganado en los últimos meses

El creador de contenido compartió estas explicaciones en su propia cuenta de TikTok. “Quiero comentaros algo que es una derrota, pero la quiero comentar para que veáis que bueno, es lo que hay, la vida es así”, empezó afirmando el streamer.

Para dar un poco de contexto, Xokas se remontó al inicio de su cambio físico, recalcando que en ese momento pesaba 86 kilos viniendo de 75. El proceso fue muy duro y siempre aseguró que no le cogía el punto a entrenar, pero, aun así, consiguió volver a bajar a su mejor peso.

Sin embargo, en los últimos meses se ha dedicado a viajar, y esto ha hecho que baje el número de entrenamientos y que descuide un poco la dieta. “Tengo que deciros que en estos últimos meses he ganado peso, y no he ganado poco”, reconoció el streamer dando a entender por dónde iban los tiros.

“Me pesé el otro día y solamente en tres meses en los que pasé de entrenar 4 días semanales, más o menos, a entrenar 1 y comer lo que me daba la gana en todos los viajes, he pasado a 81 kilos”, acabó revelando el gallego.

Lo cierto es que con este peso sigue estando por debajo de la cifra anterior a empezar con su cambio físico, pero parece que ha servido como toque de atención para ElXokas para que no vuelva a descuidarse de nuevo.