Este thriller policial de Sylvester Stallone y Robert De Niro vuelve como una serie de televisión

Sylvester Stallone y Robert De Niro forman parte de un grupo selectivo de actores que podrían considerarse auténticas leyendas de Hollywood. Dado que tienen una longeva carrera en la industria, ambos actores se han movido a través de diferentes géneros, pero están bien consolidados en la acción. Ya sea en thrillers como Heat o en propuestas más vertiginosas como Rambo, Robert De Niro y Sylvester Stallone han estado presentes en algunas de las películas más icónicas.

Lo más sorprendente es que solo han trabajado juntos en dos ocasiones. Incluso Sylvester Stallone tuvo que salir a desmentir los rumores sobre una supuesta disputa con Robert De Niro. Ambos protagonizaron Grudge Match, una comedia sobre deportes que recordaba a sus respectivos papeles en Rocky y Raging Bull. La otra película en la que colaboraron juntos fue un éxito de taquilla de los 90 que podría tener una adaptación televisiva.

Miramax apuesta por adaptar clásicos del cine

Cop Land fue el thriller policial en el que Robert De Niro y Sylvester Stallone compartieron el mismo espacio en pantalla. Dirigida por James Mangold, la película cuenta la historia de un sheriff de un pueblo de Nueva Jersey que entra en conflicto con policías corruptos de Nueva York. Con un reparto que incluye a Harvey Keitel, Ray Liotta, Peter Berg o Robert Patrick, Cop Land recibió críticas positivas y recaudó cerca de 64 millones de dólares con un presupuesto de 15 millones.

Ahora, Miramax podría estar desarrollando una adaptación televisiva de Cop Land, con James Mangold en el posible proyecto. La noticia forma parte de una información mucho más amplia sobre los planes de Miramax para resurgir bajo la dirección de Jonathan Glickman. Por el momento, no hay más detalles sobre la posible serie de Cop Land.

Por supuesto, Cop Land no es el único título que se está considerando como posible serie de televisión. Miramax está explorando opciones de todos los géneros y viendo qué podría funcionar. Otros títulos incluyen Gangs of New York, Chocolat o The Holdovers. Todos estos proyectos parecen estar en sus primeras etapas de desarrollo.

Aun así, conviene tener en cuenta que se anuncian proyectos constantemente que, por una u otra razón, nunca llegan a hacerse realidad. Este es el caso de los proyectos que Miramax lleva desarrollando desde que se anunció la serie de televisión Gangs of New York en 2022. Esto podría indicar que Cop Land, si se concibe como una serie de televisión, podría estar lejos de ver la luz, así que no habría que esperar un estreno pronto.