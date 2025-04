El director de 'Drive' vuelve al cine tras casi una década con un actor inesperado

El próximo thriller que será capitaneado por Nicolas Winding Refn, Her Private Hell, ya habría elegido a sus protagonistas principales. Entre algunas de las mejores películas de su filmografía se encuentran Bronson, Drive y Only God Forgives. A lo largo de su carrera, el director se ha labrado una reputación como director de películas vinculadas a los géneros de acción y suspense.

Dicho esto, su película más reciente se estrenó en 2016, lo que significa que Her Private Hell será la primera película de Nicolas Winding Refn en casi una década. Por ahora, no se sabe cuáles son los detalles de la trama de la próxima película que estará protagonizada por Charles Melton y Sophie Thatcher. Lo que sí se puede confirmar es que NEON será el estudio encargado de producir la próxima película del director.

El regreso de Nicolas Winding Refn al cine

A través de un post en X, NEON aseguró que Charles Melton y Sophie Thatcher serían los actores que encabezarán el reparto de Her Private Hell. Además de los dos protagonistas que ya se han mencionado, la película también contará con la participación de Kristine Froseth y Havana Rose Liu. No se han revelado más miembros del reparto ni detalles de la trama en la publicación. Tampoco se ha anunciado la fecha de estreno de Her Private Hell, pero sí que se sabe que la película se rodará en Tokio a lo largo de este mismo año.

Nicolas Winding Refn ha sido elogiado por sus diversas colaboraciones con Ryan Gosling, en las que protagonizó Only God Forgives o Drive, una de las películas mejor valoradas de la carrera del cineasta. Charles Melton parece seguir los mismos pasos de Ryan Gosling al colaborar con este director tan interesante.

Tras formar parte de Riverdale durante varias temporadas, Charles Melton ha sido reconocido como un joven actor que podría tener una prometedora carrera en Hollywood. Su filmografía incluye May December, que muchos espectadores creen que debería haberle valido una nominación a Mejor Actor de Reparto en los Premios Oscar, y la aclamada película de 2025 titulada Warfare. En lo que respecta a Sophie Thatcher, la actriz ha sido especialmente reconocida por su trabajo en el género de terror.

La película Her Private Hell podría ser un gran éxito de crítica para el visionario cineasta, pero es pronto para saber lo que podremos encontrarnos.