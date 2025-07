La fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal fue un desfile de creadores de contenido

Las nuevas generaciones de jóvenes se han criado dedicando casi más horas de su tiempo libre al contenido de internet que a la televisión, por lo que sus ídolos y las personas a las que admiran son, en su mayoría, streamers.

La fiesta de cumpleaños que organizó este fin de semana Lamine Yamal para celebrar su mayoría de edad ha sido un claro ejemplo de este cambio en la sociedad, contando con una lista de invitados en la que los creadores de contenido han tenido su representación.

Según Hola! no han sido pocos los usuarios famosos en internet que se dejaron ver en la polémica celebración.

IlloJuan, Speed, TheGrefg y otros streamers en el cumpleaños de Lamine Yamal

Aunque la cuenta Terreno Viral ha compartido una imagen del malagueño llegando a la fiesta del futbolista del FC Barcelona, lo cierto es que no hay fotografías de la mayoría de los nombres que la revista asegura que estuvieron presentes porque el extremo prohibió el uso de móviles dentro del recinto.

Además de IlloJuan, otro de los streamers que se puede dar por hecho que estuvo presente fue IShowSpeed, tanto por su buena relación con Yamal como por haber aparecido al día siguiente en directo reconociendo que no había dormido nada.

Estos dos creadores de contenido no fueron los únicos y parece que el resto están muy relacionados con la Kings League. Según Hola!, TheGrefg llegó junto a su pareja SofiG, los hermanos Buyer no faltaron y WestCol también estuvo presente.

A pesar de toda esta información no se ha podido resolver la incógnita de si Ibai Llanos también acudió a la fiesta. Viendo al resto de creadores parece raro que el vasco no fuese, como mínimo, invitado, pero lo cierto es que no hay ninguna noticia que asegure que acudió al cumpleaños.