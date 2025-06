Frank Cuesta explica su condena por posesión de animales protegidos: "Tengo que pagar 29.000 bats de multa"

Aunque ya ha habido varias situaciones en las que la vida de Frank Cuesta ha hecho un amago de volver a la normalidad, puede que la información que ha compartido el animalista en su canal de YouTube en las últimas horas sea el indicativo definitivo de que va a recuperar la calma.

El creador de contenido ha vivido una montaña rusa desde que se filtraron sus audios comprometedores y desde que se le denunció por posesión de animales protegidos, una acusación que se acabó demostrando que era real y por la que Cuesta ha tenido que ir a juicio.

Después de que este se haya celebrado, el animalista ha querido compartir los detalles de esta sentencia, que, si bien le ha declarado culpable, ha determinado que no tendrá que ingresar en prisión y que el castigo será simplemente una multa.

Frank Cuesta deberá pagar unos 800 euros por poseer animales sin documentación

El usuario Javi Oliveira ha recogido la parte más importante de la información en este vídeo en el que Frank comenzó destacando que nadie, salvo una persona, sabía que tenía el juicio hoy.

“Más o menos, para explicaros, no tengo antecedentes penales, no ha habido sentencia de cárcel, no ha habido ninguna sentencia negativa en ese sentido. He llegado bastante asustado al juzgado, la verdad”, reconoció el streamer.

Cuesta también elogió el comportamiento del juez, resaltando que le recomendó que estuviese tranquilo porque “no es un criminal” y condenándole más tarde a pagar 29.000 bats, que son unos 800 euros.

El animalista ha reconocido que todo este proceso ha sido muy liberador para él, tanto por haber terminado con este proceso como por haber recibido la confirmación del juez de que han estado recibiendo informes muy positivos sobre él.

Con la idea de no volver a vivir una situación similar, parece que Frank Cuesta podrá cerrar por fin este capítulo y recuperar la tranquilidad en su santuario.