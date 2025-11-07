GTA 6 vuelve a retrasar su fecha de lanzamiento y llegará en noviembre de 2026

Grand Theft Auto 6 ha vuelto a retrasar su fecha de lanzamiento, lo que supone una nueva demora en uno de los proyectos más esperados de la industria del videojuego. Rockstar Games ha confirmado que el título llegará finalmente el 19 de noviembre de 2026, justificando el cambio por la necesidad de disponer de más tiempo para pulir todos los aspectos del juego y garantizar una experiencia que cumpla con sus altos estándares de calidad.

El estudio ha explicado que este margen adicional permitirá perfeccionar cada detalle del enorme mundo abierto ambientado en el estado de Leonida, que incluye el regreso a una versión moderna de Vice City. Según fuentes internas, el equipo busca ofrecer el universo más ambicioso y realista jamás creado por la compañía, con una narrativa de dos protagonistas y una recreación meticulosa del entorno urbano.

La decisión se produce tras varios ajustes en el calendario original. En un principio, el lanzamiento estaba previsto para otoño de 2025, luego fue pospuesto a mediados de 2026 y ahora ha sido desplazado a finales del mismo año. Este nuevo retraso responde también al compromiso del estudio con evitar jornadas de trabajo excesivas entre los desarrolladores, una práctica que en el pasado generó controversia durante la producción de otros títulos.

Un retraso que no frena las ventas de los juegos de Rockstar

Por otro lado, el retraso coincide con los objetivos financieros de Take-Two Interactive, la empresa matriz de Rockstar, que ha señalado que el estreno del juego será clave para alcanzar cifras récord en el año fiscal 2027. Esto refuerza la idea de que GTA 6 no solo es una superproducción en términos creativos, sino también un proyecto estratégico dentro del plan económico de la compañía.

Pese a la decepción de los jugadores, el estudio ha asegurado que el tiempo extra servirá para garantizar un lanzamiento sólido, libre de problemas técnicos y con un nivel de acabado digno de su legado. Con esta nueva fecha en el horizonte, los fans tendrán que esperar un poco más para volver a recorrer las calles de Vice City, aunque todo apunta a que la espera valdrá la pena.