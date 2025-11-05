GTA 6 puede haber dado un nuevo indicio de su tercer tráiler y PlayStation tendría la culpa

Todos los usuarios que siguen esperando con ansias GTA 6 podrían estar más cerca que nunca de recibir nuevas noticias sobre el título de Rockstar Games. Una reciente actualización en la página del juego dentro de la PlayStation Store ha desatado todo tipo de teorías, especialmente entre quienes creen que el tercer tráiler podría estar a punto de ser revelado.

El juego, que tiene su lanzamiento previsto para mayo de 2026, se encuentra a tan solo siete meses de su salida, y los seguidores están convencidos de que Rockstar está preparando el terreno para una nueva fase de promoción.

Históricamente, el periodo entre octubre y diciembre ha sido el favorito del estudio para lanzar avances importantes, coincidiendo con el inicio de nuevos trimestres fiscales para Take-Two Interactive, su empresa matriz. Tanto GTA 5 como Red Dead Redemption 2 presentaron tráileres durante estas fechas, y GTA 6 estrenó su primer avance en diciembre de 2023. Por eso, no resulta descabellado pensar que el nuevo material promocional llegue antes de que acabe el año.

Una actualización en la PlayStation Store reaviva las teorías

El motivo de la nueva ola de especulaciones es la incorporación de una pestaña dedicada a GTA+, el servicio de suscripción de Rockstar, dentro de la ficha del juego en la PlayStation Store. Este cambio, aparentemente menor, ha hecho pensar a muchos jugadores que Sony y Rockstar estarían preparando el terreno para abrir las reservas o incluso para acompañar el próximo tráiler con beneficios especiales para los suscriptores.

Por ahora, no hay confirmación oficial de que esta modificación tenga relación directa con el marketing del juego, y algunos usuarios creen que podría tratarse simplemente de una actualización rutinaria para promocionar GTA+. Sin embargo, dada la expectación que rodea a GTA 6 y la proximidad de su lanzamiento, cualquier resquicio de información de última hora merece ser tomado en cuenta.

Si el próximo tráiler reafirma la fecha de salida en mayo de 2026, significará que Rockstar mantiene su calendario sin retrasos. Pero si el estudio decide aprovechar el momento para ajustar sus planes, podríamos estar ante una nueva espera. Sea como sea, cada movimiento en torno a GTA 6 vuelve a encender la ilusión por el que promete ser el lanzamiento más grande de la historia de los videojuegos.