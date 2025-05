Hideo Kojima, uno de los mayores creativos del sector del videojuego, guarda sus ideas en un USB para cuando muera

Todo el mundo que ama los videojuegos sabe que Hideo Kojima es uno de los indispensables en esta industria. De hecho, una de sus últimas franquicias, Death Stranding, ha generado un gran éxito que espera replicarse con la segunda entrega, la cual no está muy lejos de ver la luz. Sin embargo, parece que el director va mucho más allá de su día a día y tiene grandes ideas guardadas en un USB para cuando él ya no esté aquí. Así, el encargado de su legado, podrá continuar con las obras que él quería hacer.

Esta información la ha ofrecido el propio Kojima en una entrevista para MagazinesDirect, ahí deja claro que cuando él no esté, no le gustaría que Kojima Productions solamente trabajara en las sagas ya existentes. Así se asegura que cuando él no esté, la empresa podrá seguir ofreciendo nuevos juegos que dejen con la boca abierta a millones de jugadores. Desde luego, una idea bastante curiosa que ha gustado mucho a los seguidores de este artista.

Le di una memoria USB con todas mis ideas a mi asistente personal, como si fuera un testamento. Quizás podrían seguir creando cosas en Kojima Productions después de que me vaya... Me preocupa: ¿qué pasará con Kojima Productions cuando me vaya? No quiero que solo administren nuestras IPs

Queda claro que la cabeza de Hideo Kojima es todo un misterio, sus locas ideas han dado pie a algunos de los mejores videojuegos que han visto la luz, por lo que es posible que ese USB esté cargado de grandes creaciones que algún día verán la luz. Aunque todavía no se sabe si de su mano, o por parte de sus compañeros una vez Kojima ya no esté aquí.

Death Stranding 2 ya es jugable

Death Stranding 2: On the Beach ya es jugable para el público. Las últimas noticias acerca del juego apuntan a que muy pronto verá la luz y por supuesto, que ofrecerá un gameplay mejorado, con más acción y sí, también una historia que te dejará con la boca abierta desde el primer momento. Parece que el nuevo juego protagonizado por Norman Reedus viene pegando muy fuerte, así que si te gustó el primero, no dudes en echarle un vistazo a esta secuela.

Veremos qué le depara el futuro al juego y sobre todo, ver si hay alguna novedad al respecto de lo que ofrecerá. Recuerda que en un principio, Death Stranding 2: On the Beach estará disponible el próximo mes, así que ya falta muy poco para que puedas disfrutar de una de las entregas más esperadas por los usuarios de PS5.