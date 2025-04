Death Stranding 2: On the Beach ya es jugable para el público, atento al próximo día 8 de mayo

Las creaciones de Hideo Kojima siempre han llamado mucho la atención de millones de personas. Su increíble creatividad se ve representada en grandes historias que dejan con la boca abierta a cualquier usuario y ahora, su próximo proyecto está mucho más cerca de ver la luz. Por el momento no hay una fecha de lanzamiento oficial, pero ya se conoce que la desarrolladora ha invitado a varios medios a jugar a Death Stranding 2: On the Beach y por supuesto, las opiniones de estas personas saldrán a la luz muy pronto, más concretamente, el próximo día 8 de mayo.

Esta noticia la han dado a conocer diferentes medios, los cuales incluso han estado compartiendo espacio con el propio Hideo Kojima. A continuación vamos a compartirte alguna de las muchas publicaciones que hay al respecto en la red social de BlueSky, así que si tienes ganas de ver cómo lucirá esta entrega, más vale que estés muy atento, porque si bien todavía no hay una fecha de lanzamiento concreta, parece que está más cerca de lo que parece. Al menos, el día 8 ya podrás ver las primeras impresiones del juego y según parece, todo apunta a que será un título realmente increíble.

Las expectativas de los usuarios por esta nueva entrega protagonizada por Norman Reedus, actor que da vida a Daryl en The Walking Dead, están realmente altas. Por el momento no son muchas las noticias que hay al respecto del título, así que no puedes perderte absolutamente nada si quieres conocer todo lo que está por venir. Kojima se caracteriza por ofrecer unas historias únicas que consiguen atrapar a millones de usuarios, así que no tengas duda de que con Death Stranding 2: On the Beach ocurrirá exactamente lo mismo.

PlayStation tiene grandes entregas durante este año

Death Stranding 2: On the Beach no es el único juego que viene dispuesto a hacerte pasar grandes momentos durante muchas horas. Además de esa entrega, la consola de Sony tiene preparadas grandes sorpresas para sus jugadores y como no podía ser de otra manera, una de ellas es el esperadísimo Ghost of Yotei, una nueva entrega de la saga que dio comienzo con Ghost of Tsushima y que llenó tu consola de paisajes impresionantes y una historia que cautivó a millones de personas.

Veremos qué te depara el futuro de los videojuegos, pero está claro que cada vez hay más entregas que vienen dispuestas a sorprenderte. La industria no deja de evolucionar y como es lógico, cada día las historias que puedes vivir son cada vez mejores. Ya no solo en lo narrativo, sino por supuesto también en el apartado técnico. Death Stranding 2: On the Beach quiere dejar el listón muy alto, así que las primeras noticias al respecto de su rendimiento podrás conocerlas el próximo día 8 de mayo de 2025.