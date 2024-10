Death Stranding 2: El modo fotografía más realista y su impacto en la historia del videojuego

Hideo Kojima lleva años explorando la fotografía en sus videojuegos y ahora pretende llevar esta herramienta a nuevas cotas con su próxima producción: ‘Death Stranding 2: On the Beach’. Recordemos, por ejemplo, las memorables sesiones de fotos de ’Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots’, donde Kojima ya jugaba con la idea de capturar momentos únicos. Sin embargo, en su siguiente proyecto promete un enfoque completamente diferente, con un modo que permitirá recoger imágenes de las actrices Lea Seydoux, Shioli Kutsuna y Elle Fanning, en escenas de captura de movimiento extremadamente realistas.

Prometedor modo fotográfico

A medida que los videojuegos avanzan hacia un realismo impresionante, el modo fotográfico se ha vuelto esencial en muchas experiencias de juego. Kojima, fiel a su estilo único, ha presentado un sistema que trasciende las meras poses y expresiones faciales que hemos visto en series como ‘Horizon’ y ‘God of War’. Para demostrarlo ha ofrecido en el reciente Tokyo Game Show una extensa jugabilidad de ‘Death Stranding 2’, destacando este modo que permite a los personajes interactuar de manera orgánica con la cámara y prepararse para la captura de imágenes de una forma que se percibe natural y fluida.

La Influencia en la Narrativa

Lo más intrigante de esta nueva característica es que, según el director japonés, no se trata simplemente de tomar fotos para diversión del jugador. Afirma que la calidad de las imágenes capturadas podría afectar la narrativa del juego. Aunque no proporciona detalles específicos, sugirió que "sería mejor hacer buenas fotos", lo que deja entrever que la habilidad del jugador para capturar imágenes puede influir en las relaciones entre los personajes. Esto plantea preguntas sobre cómo las decisiones visuales de los jugadores podrían tener repercusiones en el desarrollo de la historia, haciendo que no solo sea un elemento secundario, sino una herramienta narrativa.

El Realismo en captura de movimiento

El nivel de realismo que se ha logrado con esta captura de movimiento es notable, con actores de Hollywood representados de una manera que parece increíblemente auténtica. Kojima parece encontrarse a gusto en una contienda amistosa con otros títulos de alto perfil, como ‘Alan Wake 2’ y ‘Hellblade 2’, en cuanto a la calidad gráfica. Esto refuerza su obsesión por crear mundos donde cada detalle cuenta, desde la jugabilidad hasta la estética visual.

#TGS2024

PlayStation Presents “DEATH STRANDING 2” Special Stage!



First public release of game footage.

Part1: Dollman & Tarman Member Introductions.#DeathStranding2pic.twitter.com/ci2QP57CbR — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) September 29, 2024

Independencia creativa

A pesar de marcarse objetivos muy ambiciosos con ‘Death Stranding 2’, Kojima enfatiza que su estudio, Kojima Productions, continúa manteniendo un carácter independiente. En varias entrevistas ha comentado aspectos relativos a la libertad que ofrece ser un estudio que gestiona todas las áreas de sus producciones, desde el desarrollo hasta la promoción. "¡Somos independientes! Nunca sabemos cuándo cerramos y no tenemos apoyo de nadie", explica Kojima.

Aunque ya tiene una fecha de lanzamiento en mente para la secuela, Kojima ha optado por no revelarla debido a "circunstancias imprevistas". Sin embargo, ha dejado claro que el juego se espera para PlayStation 5 en algún momento de 2025. Con su estreno, el diseñador japonés pretende seguir cruzando algunas barreras, esta vez, combinando un modo de fotografía que afecta la narrativa, junto con una captura de movimiento excepcionalmente trabajada.

Death Stranding 2 On The Beach

La secuela de ‘Death Stranding’, juego desarrollado por Kojima Productions y publicado por Sony Interactive Entertainment originalmente en 2019 para PS4, anticipa el regreso de algunos rostros conocidos junto a la llegada de nuevos personajes secundarios. Para la entrega, se ha prometido ampliar la historia del primer juego abriendo nuevos escenarios narrativos protagonizados por Sam Porter Bridges (interpretado por Norman Reedus). En su reparto también figuran nombres como Elle Fanning, Léa Seydoux, Shioli Kutsuna, Troy Baker y Kevin Ko. Con la promesa de experiencias inmersivas y una calidad gráfica excepcional, Kojima sigue manteniendo su estatus de “pionero” en el campo del desarrollo de videojuegos, lo que nos deja expectantes por descubrir qué más tiene reservado.