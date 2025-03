La referencia de Ibai a una de las mejores películas de anime de la historia en su último TikTok

Aunque Ibai Llanos anunció el lunes de la semana pasada bastantes detalles relacionados con La Velada Del Año V, como el día, el lugar o los combates; lo cierto es que parece que el vasco sigue teniendo tiempo para crear otro tipo de contenidos.

Esto, en parte, es gracias que el streamer no participará como boxeador a pesar de haber reconocido que un creador de contenido le propuso enfrentarse con él.

Al haber rechazado esta oferta, explicando los motivos, ahora puede estar envuelto en otros proyectos, como el directo que está realizando siguiendo la rutina de jugadores profesionales de esports y que durará una semana sin interrupciones, o sus últimos vídeos de TikTok.

Si recientemente Ibai ha compartido un vídeo poniendo a prueba su puntería con Pedri y Ferrán Torres, en las últimas horas ha subido otro relacionado con su cambio físico. En este día el streamer ha estado acompañado del artista urbano Paulo Londra, con quien no pudo evitar hacer una referencia al anime Your Name.

La referencia de Ibai a Your Name antes de subir 500 escalones

Aprovechando que su reto del vídeo estaba relacionado con unas escaleras y que contaba con un acompañante de lujo como el cantante argentino, Ibai, que ha reconocido en varias ocasiones ser un gran fan del anime, quiso hacer un guiño a la popular película con un encuentro “fortuito” con Paulo en el que tuvo la sensación de conocerle.

Después de esta pequeña actuación, ambos se pusieron manos a la obra. Al principio tanto Ibai como su acompañante hablaban sin problemas, pero después de los primeros 150 escalones el vasco empezó a reconocer que empezaba a estar fatigado.

Durante su ascenso tuvieron tiempo de hablar de varios temas, saliendo, como no, el del físico de Ibai. Paulo Londra elogió a Ibai, afirmando que “se sacó un cuerpo”, refiriéndose a que los 60 kilos que ha perdido podrían ser prácticamente lo que pesa una persona.

Finalmente, ambos alcanzaron los 500 escalones, y los superaron por unos pocos, llegando al final de la escalera. Una vez en la meta, el entrenador de Ibai reconoció que habían andado lo equivalente a subir unos 60 pisos de un edificio.

Ya arriba Ibai aprovechó para preguntarle al argentino por su carrera musical y para recuperar el aliento, porque después de esta parada, parece que les tocó volver a recorrer el camino, pero esta vez bajando la escalera.