Ibai revela si se fija en los precios en los restaurantes antes de pedir: "Es un error por mi parte"

Ahora que se cumplen dos semanas de la presentación de La Velada Del Año V, en la que se revelaron por fin los participantes, ya prácticamente todos los creadores de contenido que van a participar han tenido la oportunidad de grabar algo con Ibai.

Aunque el vasco ha estado prácticamente una semana entera en directo sin interrupciones, revelando también cuál será su próximo proyecto, el creador de contenido dejó suficientes cosas preparadas como para no dejar desatendidas sus otras redes sociales, como su vídeo con el mejor 11 de la historia del fútbol con Pedri.

Otro de los vídeos en los que participó Ibai fue el que ha compartido recientemente Gaspi, el youtuber argentino que se enfrentará a Perxitaa en La Velada. Ibai le acompañó a cenar y tuvieron una charla, por momentos bastante profunda, en la que el español reconoció, entre otras cosas, que ya no mira el precio de lo que pide en los restaurantes.

Ibai explica que comer es su único vicio: “No quiero coches caros, ni ropa cara ni tener cinco casas”

La cuenta de TikTok notengotelee se ha encargado de recoger una de las preguntas más comentadas entre todas las que el argentino le hizo a Ibai. Gaspi quiso saber si el vasco, ahora que tiene una posición económica tan ventajosa, sigue mirando los precios de los platos en los restaurantes.

“La verdad es que cada vez menos, y eso me parece que es un error por mi parte. Sí que me fijo, pero como hay sitios a los que ya he venido unas cuantas veces no me importa venir y pagarlo”, fue la respuesta del creador de contenido español.

Ibai destacó que su único vicio en la vida es comer y que no se le gusta gastar el dinero en otras cosas como coches, ropa o viviendas.

Además, el streamer reconoció que antes sí se fijaba mucho en el precio, pero que como ahora suele ir siempre a los mismos lugares ya se hace una idea de cuánto va a ser la cuenta aunque no se fije en el coste de cada plato.

Lo cierto es que Gaspi comprendió perfectamente la situación de Ibai, asegurando que, aunque él si los mira, su realidad y la de su acompañante son diferentes y que es normal que cuando económicamente te va bien dejes de preocuparte por ciertas cosas.